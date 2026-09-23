SNSD: Svaki dio Banjaluke jednako važan, svaki naš čovjek na prvom mjestu!

Autor:ATV redakcija
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Susret sa mještanima Debeljaka još jednom je pokazao gdje leži prava snaga - u našem narodu koji prepoznaje iskren rad i posvećenost, rečeno je na druženju mještana Debeljaka sa kandidatima SNSD-a u Izbornoj jedinici tri.
"Podrška koju dobijamo na svakom koraku obavezuje nas da radimo još više i da budemo oslonac svakom našem čovjeku", poručili su iz SNSD-a.
Najavili su da nastavljaju ravnopravno da ulažu u svako naselje Banjaluke, jer je svaki dio grada jednako važan, a svaki čovjek na prvom mjestu.
"Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku", istaknuto je na druženju sa stanovnicima Debeljaka.
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