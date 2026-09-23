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SNSD: Svaki dio Banjaluke jednako važan, svaki naš čovjek na prvom mjestu!

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23.09.2026 21:13

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СНСД: Сваки дио Бањалуке једнако важан, сваки наш човјек на првом мјесту!
Foto: ATV

Susret sa mještanima Debeljaka još jednom je pokazao gdje leži prava snaga - u našem narodu koji prepoznaje iskren rad i posvećenost, rečeno je na druženju mještana Debeljaka sa kandidatima SNSD-a u Izbornoj jedinici tri.

"Podrška koju dobijamo na svakom koraku obavezuje nas da radimo još više i da budemo oslonac svakom našem čovjeku", poručili su iz SNSD-a.

Najavili su da nastavljaju ravnopravno da ulažu u svako naselje Banjaluke, jer je svaki dio grada jednako važan, a svaki čovjek na prvom mjestu.

"Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku", istaknuto je na druženju sa stanovnicima Debeljaka.

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Tagovi :

SNSD

Banjaluka

Izbori 2026

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