SNSD: Svaki dio Banjaluke jednako važan, svaki naš čovjek na prvom mjestu!

Susret sa mještanima Debeljaka još jednom je pokazao gdje leži prava snaga - u našem narodu koji prepoznaje iskren rad i posvećenost, rečeno je na druženju mještana Debeljaka sa kandidatima SNSD-a u Izbornoj jedinici tri.

"Podrška koju dobijamo na svakom koraku obavezuje nas da radimo još više i da budemo oslonac svakom našem čovjeku", poručili su iz SNSD-a.

Najavili su da nastavljaju ravnopravno da ulažu u svako naselje Banjaluke, jer je svaki dio grada jednako važan, a svaki čovjek na prvom mjestu.

"Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku", istaknuto je na druženju sa stanovnicima Debeljaka.