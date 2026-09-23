Maričić: Čiji su električni autobusi?

Ko je, u stvari, kupio električne autobuse za gradski prevoz u Banjaluci s obzirom na to da su na njima nazivi privatnih prevozničkih firmi, upitao je predsjednik Gradskog odbora SNSD Banjaluka Goran Maričić.

"Na sve to, i strane tablice. I, da li su to uopšte autobusi namijenjeni za Banjaluku? Očigledno je da se Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, ponovo kiti tuđim perjem. Da bude potpuno jasno, niko nema ništa protiv modernizacije gradskog saobraćaja koja je neophodna, ali populizam kojim ponovo svjedočimo prelazi sve granice", ističe Maričić.

Kaže, pojavile su se i informacije da su testni autobusi pozajmljeni na nekoliko dana i da su namijenjeni za Ljubljanu.

"Ne čudi da sve ovo sluti na to da Stanivuković sa ovim nema nikakve veze i da je ovo njegov još jedan predizborni performans. Vidi se da je sa ovom pričom požurio pred izbore što pokazuju i autobuska stajališta koja se postavljaju po gradu. Jedno, kod parka Mladen Stojanović, postavljeno je tako da mu se ne može prići osim sa ulice pa bi putnici morali prvo sići na prometnu ulicu i onda stati na stajalište. Greške u konstrukciji priznao je i Stanivuković koga je to vidno iznerviralo pa ja najavio ispravke i pokušavao da objasni da je u pitanju pokazno stajalište", dodaje Maričić.

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Ističe da je postavljanje stajališta služilo samo za njegovo slikanje i promociju.

"Banjalučani moraju znati da sve što taj čovjek radi ima samo jedan cilj - njegovu samopromociju". poručio je Maričić i podsjetio da njegove greške Banjalučani skupo plaćaju jer je veliki novac potrošen za nova stajalište koja će morati da se prepravljaju.