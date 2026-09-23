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Dodik sa djecom iz Srbije: Nema ljepšeg osjećaja nego vidjeti koliko su čvrste veze našeg naroda

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23.09.2026 15:53

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Лидер СНСД-а Милорад Додик срео је у Бањалуци групу деце из Србије.
Foto: Milorad Dodik/X

Slučajni susreti ponekad budu i najljepši. Danas sam u Banjaluci sreo grupu djece iz Srbije, naše matice, koja borave u Republici Srpskoj, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Njihova radost i osmijesi uljepšali su mi dan, jer nema ljepšeg osjećaja nego vidjeti koliko su prirodne i čvrste veze našeg naroda sa obje strane Drine i kako se prenose sa generacije na generaciju", napisao je Dodik na društvenim mrežama.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Djeca

Srbija

Banjaluka

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