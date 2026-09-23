Dodik sa djecom iz Srbije: Nema ljepšeg osjećaja nego vidjeti koliko su čvrste veze našeg naroda

Slučajni susreti ponekad budu i najljepši. Danas sam u Banjaluci sreo grupu djece iz Srbije, naše matice, koja borave u Republici Srpskoj, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Njihova radost i osmijesi uljepšali su mi dan, jer nema ljepšeg osjećaja nego vidjeti koliko su prirodne i čvrste veze našeg naroda sa obje strane Drine i kako se prenose sa generacije na generaciju", napisao je Dodik na društvenim mrežama.