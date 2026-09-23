Dodik: Napredak Bijeljine doprinosi boljoj budućnosti svih građana

"Napredak Bijeljine, kao žile kucavice Semberije i jednog od ključnih poljoprivrednih, ekonomskih i kulturnih stubova Republike Srpske, doprinosi boljoj budućnosti svih građana. Želja svih nas je da Bijeljina ostane napredno, moderno i ugodno mjesto za život svih stanovnika, a naročito mladih generacija", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Povodom Dana grada Bijeljine, predsjednici Skupštine grada Željani Arsenović, rukovodstvu grada, odbornicima Skupštine grada i svim građanima upućujem najsrdačnije čestitke.



​Napredak Bijeljine, kao žile kucavice Semberije i jednog od ključnih poljoprivrednih, ekonomskih i kulturnih… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 23, 2026

Uvjeren je, kaže, da će uz snažnu podršku republičkih institucija, koje su i do sada predstavljale važan oslonac u realizaciji brojnih značajnih projekata, Bijeljina u narednom periodu nastaviti putem uspjeha.

"​Srdačno vas pozdravljam, sa željom da na dobrobit svih stanovnika Bijeljine, ali i cijele Republike Srpske, zajedno nastavimo da razvijamo i gradimo ovaj grad", dodaje Dodik.