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Dodik: Napredak Bijeljine doprinosi boljoj budućnosti svih građana

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23.09.2026 15:19

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предсједник СНСД Милорад Додик
Foto: ATV

Povodom Dana grada Bijeljine, predsjednici Skupštine grada Željani Arsenović, rukovodstvu grada, odbornicima Skupštine grada i svim građanima predsjednik Milorad Dodik uputio je najsrdačnije čestitke.

"Napredak Bijeljine, kao žile kucavice Semberije i jednog od ključnih poljoprivrednih, ekonomskih i kulturnih stubova Republike Srpske, doprinosi boljoj budućnosti svih građana. Želja svih nas je da Bijeljina ostane napredno, moderno i ugodno mjesto za život svih stanovnika, a naročito mladih generacija", naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Uvjeren je, kaže, da će uz snažnu podršku republičkih institucija, koje su i do sada predstavljale važan oslonac u realizaciji brojnih značajnih projekata, Bijeljina u narednom periodu nastaviti putem uspjeha.

"​Srdačno vas pozdravljam, sa željom da na dobrobit svih stanovnika Bijeljine, ali i cijele Republike Srpske, zajedno nastavimo da razvijamo i gradimo ovaj grad", dodaje Dodik.

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Milorad Dodik

Bijeljina

Čestitka

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