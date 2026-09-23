Osiguranje RS raste, ali novi rizici traže više kapitala i drugačiji pristup

Tržište osiguranja Republike Srpske stabilno raste, sa prosječnom stopom rasta od oko osam odsto, ali njegovo zdravlje ne može se mjeriti samo rastom premije. Istovremeno, osiguravači se suočavaju sa novim rizicima, od klimatskih promjena i inflacije šteta do električnih automobila, koji traže nove modele procjene i upravljanja rizicima.

"Tržište osiguranja Republike Srpske trenutno karakteriše stabilan rast, sa prosječnom stopom rasta od oko osam odsto. Međutim, rast premije sam po sebi nije dovoljan pokazatelj razvijenosti i dugoročne stabilnosti tržišta“, kaže Draženka Janjanin, direktorka Agencije za osiguranje Republike Srpske.

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Prema njenim riječima, održiv razvoj tržišta podrazumijeva odgovarajuću kapitalizovanost društava, kvalitetne tehničke rezerve, odgovarajuću strukturu portfelja i sposobnost osiguravača da odgovore na nove i rastuće rizike.

"Zato je, kada govorimo o budućnosti tržišta osiguranja, važnije posmatrati njegovu ukupnu održivost nego samo rast obima premije. Cilj treba da bude stabilan i održiv rast tržišta, koji će istovremeno jačati povjerenje osiguranika i otpornost društava za osiguranje“, navodi Janjanin.

Kapital i regulatorne promjene

Prioritet Agencije je očuvanje stabilnog i sigurnog tržišta, uz kontinuirano unapređenje regulatornog okvira, posebno u pripremi društava za buduće zahtjeve zasnovane prvenstveno na principima Solventnosti 2.

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Janjanin smatra da je trenutno važnije jačati otpornost društava nego prvenstveno mijenjati regulatorni koncept, uz podsjećanje da je jedna od ključnih uloga Agencije zaštita interesa potrošača.

"Regulatorni okvir može biti dobro postavljen, a procesi formalno uspostavljeni, ali ako društvo nema dovoljno kapitala i finansijske snage da apsorbuje rizike i odgovori na promjene koje dolaze, ni najbolji procesi sami po sebi nisu dovoljna zaštita“, kaže Janjanin.

Društva, prema njenoj ocjeni, postaju svjesna neminovnosti konceptualnih regulatornih promjena, ali pokušavaju dobiti na vremenu kako bi se što bolje pripremila.

"To je donekle i razumljivo, jer će novi regulatorni zahtjevi zahtijevati značajna prilagođavanja u poslovanju i dodatne finansijske i kadrovske kapacitete“, navodi Janjanin.

Autoosiguranje pred novim izazovima

Autoosiguranje i dalje ima dominantnu poziciju na tržištu, ali se i ovaj segment suočava sa promjenama, posebno zbog sve većeg udjela električnih automobila.

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Siniša Kurteš, član Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske, navodi da osiguravači u Republici Srpskoj i regionu još nemaju dovoljno iskustva sa procjenom rizika kod električnih vozila.

„Danas se osiguravajuća društva suočavaju između ostaloga sa dva nova izazova: svjesni smo da električni automobili uzimaju sve više udjela na tržištu, a s druge strane osiguravajuća društva ni ovdje ni u regionu nemaju iskustva kako i na koji način formirati premijske stope kod kasko osiguranja, ali i obraditi štete kod autoodgovornosti i kasko osiguranja“, kaže Kurteš.

Istovremeno, prostor za razvoj drugih vrsta osiguranja postoji, posebno životnog i imovinskog. Janjanin navodi da su za njihov snažniji razvoj potrebne veća finansijska pismenost i svijest građana, ali i proizvodi koji odgovaraju stvarnim potrebama stanovništva i privrede.

Klimatski rizici sve važniji

Klimatske promjene dodatno mijenjaju rizike koje osiguravači moraju da preuzimaju.

"Svjedoci smo klimatskih promjena koje nas dovode u stanje da imamo sve češće pojave štetnih događaja, poplave, suše, superćelijske oluje, grad i slično. Zbog toga moramo, kako bismo obezbijedili adekvatnu zaštitu svim osiguranicima, razmišljati da ovaj problem riješimo na nacionalnom nivou, tj. na nivou Republike Srpske, gdje bi bila uključena sva društva za osiguranje, ali i reosiguranje sa iskustvom u toj oblasti“, navodi Kurteš.

Janjanin među najvećim rizicima za sektor, uz klimatske promjene, izdvaja inflaciju šteta i sajber prijetnje.

„Sektor osiguranja danas se suočava sa novom realnošću u kojoj inflacija šteta, sajber prijetnje i sve učestalije klimatske katastrofe diktiraju pravila igre“, kaže Janjanin.

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Zbog toga društva moraju proaktivno prepoznavati rizike i jačati ljudske i finansijske kapacitete, dok Agencija spremnost društava prati kroz kontinuirano praćenje solventnosti, unapređenje regulatornog okvira i provođenje stres-testova.

DORS kao mjesto za promjene

O stanju na tržištu osiguranja, inovacijama i digitalizaciji, kao i rizicima i novim proizvodima govoriće se i na petoj konferenciji Dani osiguranja Republike Srpske (DORS 2026) koja se održava 7. i 8. oktobra u Banjoj Luci.

Janjanin značaj DORS-a vidi u okupljanju regulatora, osiguravača i drugih učesnika tržišta, dok Kurteš ističe da su prethodni Dani osiguranja već bili mjesto za pokretanje konkretnih inicijativa.

„U tom smislu, DORS je veoma značajan jer na jednom mjestu okuplja struku, regulatora i druge učesnike na tržištu osiguranja. To je prilika da razmijenimo iskustva, otvorimo važna pitanja i sagledamo nove ideje i pravce razvoja tržišta osiguranja“, kaže Janjanin.

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Kurteš navodi da su zahvaljujući DORS-u pokrenuti ključni procesi u izmjenama zakona i podzakonskih akata, a koji se prvenstveno odnose na uređivanje najdominantnijeg osiguranja u Republici Srpskoj, osiguranja od autoodgovornosti.

Od pete konferencije DORS očekuje nastavak takve prakse i pokretanje novih inicijativa koje bi mogle odgovoriti na izazove sa kojima se tržište suočava.