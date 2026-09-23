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U Republici Srpskoj rođene 33 bebe

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23.09.2026 07:40

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Foto: pexels/Danik Prihodko

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 33 bebe, od kojih 17 djevojčica i 16 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 12, u Zvorniku šest, Doboju četiri, Prijedoru tri, Bijeljini, Nevesinju po dvije, Foči, Trebinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna beba.

U Banjaluci je rođeno sedam djevojčica i pet dječaka, Zvorniku četiri djevojčice i dva dječaka, Prijedoru dvije djevojčice i dječak, Bijeljini i Nevesinju po dva dječaka, Foči, Trebinju, Gradišci po jedna djevojčica, Istočnom Sarajevu dječak.

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rođene bebe

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