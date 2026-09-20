Srpska bogatija za 17 beba

Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 17 beba, 10 djevojčica i sedam dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.
U porodilištu Banjaluka rođeno je osam beba, Bijeljini tri, Doboju, Prijedoru, Gradišci, Foči, Zvorniku i Istočnom Sarajevu po jedna beba.
U Banjaluci rođeno je pet djevojčica i tri dječaka, Bijeljini dvije djevojčice i dječak, u Doboju, Prijedoru i Gradišci po djevojčica, a u Foči, Zvorniku i Istočnom Sarajevu po dječak.
U porodilištima Nevesinje i Trebinje nije bilo poroda.
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