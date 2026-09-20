Mala Gospojina stiže sutra: Ove običaje mnogi i danas poštuju

Mala Gospojina, odnosno Rođenje Presvete Bogorodice, jedan je od velikih praznika Srpske pravoslavne crkve i praznuje se 21. septembra. Ovim praznikom obilježava se rođenje Presvete Bogorodice, majke Isusa Hrista.

Prema crkvenom predanju, Presveta Bogorodica rođena je od pravednih Joakima i Ane, koji su dugo bili bez djece. U starosti su se molili Bogu da im podari potomstvo, a njihova molitva je uslišena. Iz njihovog potomstva rodila se Marija, koja će postati Bogorodica.

U crkvenom kalendaru Mala Gospojina je veliki praznik, a 21. septembar 2026. godine je mrsni dan.

Zašto je Mala Gospojina važna?

Rođenje Presvete Bogorodice u pravoslavnom predanju ima posebno mjesto jer predstavlja početak događaja koji vode ka rođenju Isusa Hrista.

Patrijarh srpski Porfirije je na Malu Gospojinu govorio o Bogorodici kao o onoj čiji su život obilježili vjera, molitva, čistota i potpuno predavanje Bogu.

Zbog toga se ovaj praznik doživljava kao praznik radosti, nade, porodice, materinstva i molitve.

Mala Gospojina i priča o Joakimu i Ani

Posebno zanimljiva je priča o roditeljima Presvete Bogorodice.

Joakim i Ana dugo nisu imali djece. Zbog toga su bili izloženi podsmijehu i osjećali su veliku tugu. Ipak, nisu izgubili vjeru, već su se molili Bogu.

Prema crkvenom predanju, njihova molitva je uslišena i dobili su kćerku Mariju.

Zato Mala Gospojina za mnoge vjernike ima posebnu simboliku, nakon dugog čekanja dolazi radost, a nakon molitve i nade stiže blagoslov.

Običaji za Malu Gospojinu

Na ovaj praznik vjernici odlaze u hramove na Svetu liturgiju, mole se Presvetoj Bogorodici i zahvaljuju Bogu na svim darovima.

U mjestima u kojima su hramovi posvećeni Rođenju Presvete Bogorodice, Mala Gospojina je hramovna slava, pa se organizuju liturgije, litije, sabori i trpeze ljubavi.

U pojedinim krajevima ovaj praznik je bio povod za velika okupljanja naroda i vašare, koji su vremenom postali dio lokalne tradicije.

Nekada su se oko hramova održavali narodni sabori, a u nekim krajevima Mala Gospojina bila je i jedan od dana kada su počinjala jesenja okupljanja i svadbe.

Vjeruje se da Mala Gospojina donosi radost i blagoslov

U narodnoj tradiciji Mala Gospojina povezana je sa porodicom, rađanjem i plodnošću.

Posebno su je poštovale žene koje su željele potomstvo, a praznik je u nekim krajevima doživljavan kao dan kada treba uputiti molitvu za zdravlje djece i porodičnu slogu.

Važno je, međutim, naglasiti da su takva vjerovanja dio narodne tradicije, a ne zvaničnog pravoslavnog učenja.

Mala Gospojina – granica između ljeta i jeseni

U narodnom kalendaru ovaj praznik ima i posebno mjesto u vezi sa promjenom godišnjih doba.

Naši preci su Malu Gospojinu doživljavali kao vrijeme kada se ljeto polako završava, a stižu jesenji dani. Počinjale su pripreme za hladniji period godine, a zemljoradnici su se pripremali za jesenju sjetvu.

Zbog toga se praznik u narodnoj tradiciji vezuje i za plodnost zemlje, dobru žetvu i pripremu za zimu.

Šta se ne radi na Malu Gospojinu?

U narodu postoji niz vjerovanja o tome šta ne bi trebalo raditi na velike praznike.

Najčešće se govori da na Malu Gospojinu ne treba obavljati teške fizičke poslove, svađati se, činiti nešto iz zlobe ili provoditi dan u nepotrebnoj žurbi.

Suština praznika, međutim, nije u nabrajanju zabrana. Pravoslavna tradicija naglašava molitvu, blagodarnost Bogu, odlazak na bogosluženje i ljubav prema bližnjima.

Zato se narodna pravila o tome šta „ne valja“ trebaju posmatrati kao dio običaja i predanja, a ne kao zvanične crkvene propise.

Da li se na Malu Gospojinu posti?

Mala Gospojina 2026. godine pada u ponedjeljak i u crkvenom kalendaru je označena kao mrsni dan.

To znači da praznik sam po sebi nije posni dan. Naravno, vjernici koji poste po ličnom pravilu ili uz blagoslov sveštenika mogu postiti.

Mala Gospojina je prvi veliki praznik u crkvenoj godini

Rođenje Presvete Bogorodice ima posebno mjesto i u crkvenom kalendaru jer se praznikom Male Gospojine započinje ciklus velikih praznika koji vode ka Hristovom rođenju i drugim važnim događajima iz života Spasitelja.

Zbog toga se Mala Gospojina često doživljava kao radosni početak novog crkvenog ciklusa.

Molitva Presvetoj Bogorodici

Na Malu Gospojinu vjernici se mogu moliti Presvetoj Bogorodici za zdravlje, mir, porodicu, djecu i pomoć u nevoljama.

Jedan od prazničnih tekstova koji se pjeva na ovaj dan jeste tropar Rođenja Presvete Bogorodice:

„Rođenje Tvoje, Bogorodice Djevo, radost najavi svoj vaseljeni, jer iz Tebe zasija Sunce Pravde, Hristos Bog naš, Koji, razrušivši prokletstvo, dade blagoslov i, uništivši smrt, darova nam život vječni.“

Ova molitvena pjesma u središte praznika stavlja radost zbog rođenja Presvete Bogorodice i dolaska Hrista.

Šta je najvažnije uraditi na Malu Gospojinu?

Za vjernika, najvažnije nije ispunjavanje narodnih „pravila“, već da praznik provede u miru i molitvi.

Ko može, trebalo bi da ode na Svetu liturgiju, pomoli se Bogu i Presvetoj Bogorodici, zahvali na onome što ima i pomogne nekome kome je pomoć potrebna.

Mala Gospojina podsjeća na to da su vjera, strpljenje i nada važni čak i onda kada čovjek dugo čeka na ono za šta se moli.

Upravo je to jedna od najljepših poruka praznika – priča o Joakimu i Ani podsjeća da se ne gubi nada i da se radost može pojaviti onda kada joj se čovjek najmanje nada.