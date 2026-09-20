Važna naredba MUP-a Srpske: Ova vozila sutra neće moći kroz Višegrad

U cilju ostvarivanja bezbjednosti za vrijeme boravka predsjednika Vlade Republike Srbije Đure Macuta na području Republike Srpske MUP je izdao važno saopštenje za područje Višegrada.

U cilju ostvarivanja bezbjednosti za vrijeme boravka predsjednika Vlade Republike Srbije Đure Macuta na području Republike Srpske, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske donio je Naredbu o zabrani saobraćaja za sva teretna vozila preko 3,5 tona ukupne mase, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi i vozila koja će biti angažovana na aktivnostima provođenja mjera obezbjeđenja u ponedjeljak, 21.09.2026. godine u periodu od 08,00 do 18,00 časova na putevima na području opštine Višegrad.

Policijska uprava Foča odrediće alternativne pravce i preusmjeriti saobraćaj teretnih vozila preko 3,5 tone ukupne mase na te pravce.

Istog dana, u periodu od 08,00 do 18,00 časova zabranjuje se u drumskom saobraćaju prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme na području opštine Višegrad, osim za prevoz protivgradnih raketa za potrebe JP ”Protivgradna preventiva Republike Srpske” ad. Gradiška.

Ministarstvo u sjedištu, policijske uprave i policijske stanice za navedene dane neće izdavati odobrenja za prevoz eksplozivnih materija i naoružanja i vojne opreme, saopšteno je iz MUP-a Srpske.