Vozač uhapšen zbog nesreće sa autobusom punim osnovaca!

Vozač M.G. (53) iz Aleksinca je uhapšen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Crne Gore i uz krivičnu prijavu biće priveden dežurnom tužiocu na saslušanje, saznaju "Vijesti" iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju. On je priveden zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila sinoć, kada su se dijelovi stijene obrušili na autobus pun osnovaca.

Kako je za "Vijesti" rekao rukovodilac ODT Bijelo Polje Vladan Đalović, vozač autobusa se sumnjiči da je počinio krivično djelo "teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja".

Sinoć oko 20.30 časova na magistralnom putu između Mojkovca i Kolašina, u mjestu Štitarička Rijeka, dogodila se saobraćajna nesreća kada je autobus budvanskih registarskih oznaka (BD BD 026), firme "Eurocompass", udario u kamenu kosinu.

U autobusu se nalazila đačka ekskurzija OŠ "Pavle Rovinski" iz Podgorice, a prema zvaničnim informacijama, povrijeđeni su vođa puta Vasilije Šarović, troje djece i još jedna odrasla osoba.

Kod troje djece i jedne odrasle osobe utvrđene su lakše tjelesne povrede te su u dobrom opštem stanju otpušteni na kućno liječenje.

Šarović je zbog teških tjelesnih povreda transportovan u Klinički centar Crne Gore (KCCG).

Uviđaj na licu mjesta obavio je nadležni tužilac uz prisustvo vještaka saobraćajne struke, nakon čega je naloženo hapšenje državljanina Srbije M.G. radi daljeg postupka i utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove nezgode.