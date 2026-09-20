Logo

Vozač uhapšen zbog nesreće sa autobusom punim osnovaca!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
20.09.2026 10:51

Komentari:

0
Возач ухапшен због несреће са аутобусом пуним основаца!
Foto: Printscreen/RTCG

Vozač M.G. (53) iz Aleksinca je uhapšen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Crne Gore i uz krivičnu prijavu biće priveden dežurnom tužiocu na saslušanje, saznaju "Vijesti" iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju. On je priveden zbog saobraćajne nesreće koja se dogodila sinoć, kada su se dijelovi stijene obrušili na autobus pun osnovaca.

Kako je za "Vijesti" rekao rukovodilac ODT Bijelo Polje Vladan Đalović, vozač autobusa se sumnjiči da je počinio krivično djelo "teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja".

Sinoć oko 20.30 časova na magistralnom putu između Mojkovca i Kolašina, u mjestu Štitarička Rijeka, dogodila se saobraćajna nesreća kada je autobus budvanskih registarskih oznaka (BD BD 026), firme "Eurocompass", udario u kamenu kosinu.

U autobusu se nalazila đačka ekskurzija OŠ "Pavle Rovinski" iz Podgorice, a prema zvaničnim informacijama, povrijeđeni su vođa puta Vasilije Šarović, troje djece i još jedna odrasla osoba.

Kod troje djece i jedne odrasle osobe utvrđene su lakše tjelesne povrede te su u dobrom opštem stanju otpušteni na kućno liječenje.

Šarović je zbog teških tjelesnih povreda transportovan u Klinički centar Crne Gore (KCCG).

Uviđaj na licu mjesta obavio je nadležni tužilac uz prisustvo vještaka saobraćajne struke, nakon čega je naloženo hapšenje državljanina Srbije M.G. radi daljeg postupka i utvrđivanja svih okolnosti koje su dovele do ove nezgode.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

vozač

hapšenje

Crna Gora

autobus

Komentari (0)

Pročitajte više

Људи се возе на вртуљку током првог дана 191. фестивала пива Октоберфест у Минхену, Њемачка, у суботу, 19. септембра 2026. године.

Svijet

Posjetioci Oktoberfesta visili naglavačke na vašarskoj atrakciji!

2 h

0
Зашто Блануша и Божовић ћуте на прогон Срба у ФБиХ?

Republika Srpska

Zašto Blanuša i Božović ćute na progon Srba u FBiH?

2 h

11
У Амбасади Русије у БиХ јутрос је отворено бирачко мјесто за гласање на изборима за чланове Државне думе Федералне скупштине Руске Федерације.

BiH

U Ambasadi Rusije u BiH otvoreno biračko mjesto, Kalabuhov među prvima glasao

3 h

0
Анка Николић прославила је 106. рођендан

Društvo

Mostarka proslavila 106. rođendan i otkrila šta radi svakog dana: „To mi je ritual“

3 h

0

Više iz rubrike

Аутобус пун основаца ударио у стијену, више повријеђених

Region

Autobus pun osnovaca udario u stijenu, više povrijeđenih

5 h

0
Пијан у Ријеци блокирао ауто, тражио 5€ за пролаз и псовао матер српску. Ослобођен је

Region

Pijan u Rijeci blokirao auto, tražio 5€ za prolaz i psovao mater srpsku. Oslobođen je

16 h

1
Србин који је гурнут у море у Макарској смјештен у сплитски затвор

Region

Srbin koji je gurnut u more u Makarskoj smješten u splitski zatvor

21 h

0
Велики пожар избио на острву Брач

Region

Veliki požar na Braču lokalizovan poslije devet dana

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

31

Osveštan Hram Hrista Spasitelja u Donjem Breziku

13

30

Tragedija u komunalnom: Mladi Tomislav preminuo nakon nesreće na poslu

13

20

Napadnut Peter Mađar, objavljen snimak

13

14

Rekordna cijena dizela u Francuskoj: Na pojedinim pumpama litar košta 2,9 evra!

13

11

Pljačkaš kafića umjesto novca odnio tortu i sladoled

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima