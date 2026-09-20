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Autobus pun osnovaca udario u stijenu, više povrijeđenih

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20.09.2026 08:05

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Аутобус пун основаца ударио у стијену, више повријеђених
Foto: Printscreen/RTCG

Četvoro djece i vozač povređeni su saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin, u mestu Štitarička Rijeka, u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole.

Iz crnogorske policije su RTCG-u nezvanično rekli da se saobraćajna nesreća dogodila oko 20.35, kada je došlo do odrona kamena, koji je vozač pokušao da izbjegne i udario u stenu uz desnu ivicu kolovoza.

Četvoro djece i vođa puta su zadobili povrede, prema informacijama kojima RTCG raspolaže niko od povrijeđenih nije životno ugrožen, u pitanju su lakše povrede. Vozač nije bio u alkoholisanom stanju.

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Ostala deca iz autobusa upućena su u Podgoricu. Po neke od njih došli su roditelji, a jedan dio djece prevezen je drugim autobusom.

Povrijeđeni su zbrinuti u Opštoj bolnici u Bijelom Polju.

"Po našim saznanjima radi se o odronu koji se desio na autobusu izviđačke ekskurzije. Vozilo bjelopoljske bolnice koje je bilo u povratku iz KCCG se zadesilo na licu mjesta i dovezli su dvije djevojčice uzrasta 15 godina i profesora od 43 godine, dok je vozilo Hitne pomoći dovezlo još jednu učenicu uzrasta 15 godina i još jednu odraslu osobu", rekao je za RTCG direktor bjelopoljske bolnice, dr Kenan Erović.

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On je dodao da je u toku dijagnostika, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje povrijeđenih.

Načelnik Urgentnog centra, Milan Madžgalj, kazao je da povrijeđena starija osoba može imati teške tjelesne povrede, dok primljene djevojčice ne pokazuju simptome teških povreda.

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Tagovi :

autobus

Saobraćajna nesreća

Crna Gora

Podgorica

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