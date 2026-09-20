Autobus pun osnovaca udario u stijenu, više povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Četvoro djece i vozač povređeni su saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin, u mestu Štitarička Rijeka, u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole.
Iz crnogorske policije su RTCG-u nezvanično rekli da se saobraćajna nesreća dogodila oko 20.35, kada je došlo do odrona kamena, koji je vozač pokušao da izbjegne i udario u stenu uz desnu ivicu kolovoza.
Četvoro djece i vođa puta su zadobili povrede, prema informacijama kojima RTCG raspolaže niko od povrijeđenih nije životno ugrožen, u pitanju su lakše povrede. Vozač nije bio u alkoholisanom stanju.
Hronika
Poznata imena uhapšenih u Banjaluci, pali zbog droge
Ostala deca iz autobusa upućena su u Podgoricu. Po neke od njih došli su roditelji, a jedan dio djece prevezen je drugim autobusom.
Povrijeđeni su zbrinuti u Opštoj bolnici u Bijelom Polju.
"Po našim saznanjima radi se o odronu koji se desio na autobusu izviđačke ekskurzije. Vozilo bjelopoljske bolnice koje je bilo u povratku iz KCCG se zadesilo na licu mjesta i dovezli su dvije djevojčice uzrasta 15 godina i profesora od 43 godine, dok je vozilo Hitne pomoći dovezlo još jednu učenicu uzrasta 15 godina i još jednu odraslu osobu", rekao je za RTCG direktor bjelopoljske bolnice, dr Kenan Erović.
Republika Srpska
Ljubiša Petrović udario na Božovića: Moj glas ide Nebojši Vukanoviću
On je dodao da je u toku dijagnostika, kako bi se utvrdilo zdravstveno stanje povrijeđenih.
Načelnik Urgentnog centra, Milan Madžgalj, kazao je da povrijeđena starija osoba može imati teške tjelesne povrede, dok primljene djevojčice ne pokazuju simptome teških povreda.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Fudbal
10 h0
Svijet
11 h2
Republika Srpska
11 h5
Hronika
11 h0
Region
11 h1
Region
16 h0
Region
21 h0
Region
1 d0
Najnovije
Najčitanije
08
30
08
30
08
26
08
22
08
16
Trenutno na programu