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Srbin koji je gurnut u more u Makarskoj smješten u splitski zatvor

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19.09.2026 16:05

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Србин који је гурнут у море у Макарској смјештен у сплитски затвор
Foto: Pexel/ Živoslav Ilić

Državljanin Srbije iz Novog Sada, koji je prije dva dana u Makarskoj završio u moru nakon sukoba zbog majice Crvene zvezde, zadržan je u splitskom zatvoru, piše Dalmatinski portal.

14 dana zatvora

Opštinski prekršajni sud odredio mu je 14 dana zadržavanja na Bilicama nakon što je policija utvrdila da je preko svog Fejsbuk profila narušavao javni red i mir.

Policija navodi da je u jednoj objavi veličao Ratka Mladića, dok je u drugoj vrijeđao Hrvatsku i njene građane.

Protiv 49-godišnjaka podnesena je prijava zbog dva prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a policija je predložila kaznu od 15 dana zatvora.

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Prije toga završio u moru zbog majice Crvene zvezde

Isti muškarac ranije je učestvovao u incidentu u Makarskoj. Prema policijskim navodima, 43-godišnjak je od njega tražio da skine majicu Crvene zvezde. Nakon što je to odbio, 43-godišnjak ga je gurnuo u more.

Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog za taj napad te ga prijavila zbog narušavanja javnog reda i mira. Nakon ispitivanja na sudu pušten je na slobodu.

(Dalmatinski portal)

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Makarska

Srbin

FK Crvena zvezda

majica

Zatvor

Split

Hrvatska

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