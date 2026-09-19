Srbin koji je gurnut u more u Makarskoj smješten u splitski zatvor

Autor:ATV redakcija
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Državljanin Srbije iz Novog Sada, koji je prije dva dana u Makarskoj završio u moru nakon sukoba zbog majice Crvene zvezde, zadržan je u splitskom zatvoru, piše Dalmatinski portal.
Opštinski prekršajni sud odredio mu je 14 dana zadržavanja na Bilicama nakon što je policija utvrdila da je preko svog Fejsbuk profila narušavao javni red i mir.
Policija navodi da je u jednoj objavi veličao Ratka Mladića, dok je u drugoj vrijeđao Hrvatsku i njene građane.
Protiv 49-godišnjaka podnesena je prijava zbog dva prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a policija je predložila kaznu od 15 dana zatvora.
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Isti muškarac ranije je učestvovao u incidentu u Makarskoj. Prema policijskim navodima, 43-godišnjak je od njega tražio da skine majicu Crvene zvezde. Nakon što je to odbio, 43-godišnjak ga je gurnuo u more.
Policija je ubrzo pronašla osumnjičenog za taj napad te ga prijavila zbog narušavanja javnog reda i mira. Nakon ispitivanja na sudu pušten je na slobodu.
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