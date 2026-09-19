Sutra se praznuje svetitelj poznat po neobičnom djelu: Ovo je njegova priča

Sveti Sozont bio je rodom iz Likaonije i po zanimanju pastir. U žitiju se navodi da je bio poznat po dobroti i dobrim djelima, ali i da je druge podučavao hrišćanskoj vjeri.

Od pastira do mučenika

Prema predanju, Sozont je jednom, dok je napasao ovce, imao viđenje koje mu je nagovijestilo da će stradati za Hrista. Potom je otišao u Pompeopolj, gdje je zatekao veliko idolopoklonstvo.

U tamošnjem hramu nalazio se zlatni idol. Sozont je odlomio njegovu ruku, razdrobio zlato i podijelio ga siromašnima. Kada je zbog tog postupka počela potraga za krivcem, sam se javio vlastima, ne želeći da neko drugi bude kažnjen zbog njegovog postupka.

Zbog svoje vjere je mučen i na kraju postradao, a predanje njegovo stradanje smješta oko 304. godine.

Zanimljiv detalj iz žitija

Posebno je zanimljiv dio žitija koji govori o tome šta se dogodilo nakon njegove smrti.

Prema predanju, mučitelji su pokušali da spale njegovo tijelo, ali su se tada pojavili munje, gromovi i jaka kiša sa gradom, pa se vatra ugasila. Kasnije su vjernici uzeli njegove mošti i česno ih sahranili.

Žitije takođe navodi da su se kod njegovog groba dešavala čudesa, a da su se iscjeljenja, po blagodati Hristovoj i molitvama svetitelja, pominjala i na mjestu izvora pod hrastom gdje je Sozont, prema predanju, imao viđenje. Na tom mjestu je kasnije podignuta i crkva posvećena Svetom Sozontu.

Šta simbolizuje Sveti Sozont?

U priči o Svetom Sozontu posebno se izdvaja njegova briga za druge. Iako je sam živio skromno, zlato koje je uzeo od idola nije zadržao za sebe, već ga je podijelio siromašnima.

Zbog toga se njegovo žitije može posmatrati i kao podsjetnik na milosrđe, pomaganje onima kojima je pomoć potrebna i odricanje od materijalnog bogatstva.

Postoji li posebna molitva?

Za Svetog mučenika Sozonta postoje njegov tropar i kondak, koji se čitaju i pjevaju na njegov praznik.

U troparu se svetitelju obraćamo kao mučeniku koji je snagom Božijom izdržao stradanje i pobijedio mučitelje, uz molitvu da njegovim molitvama budu spasene duše vjernih.

Prema crkvenom predanju, vjernici se svetiteljima obraćaju molitvom kao zastupnicima pred Bogom. Zato je na praznik Svetog Sozonta najvažnije iskreno se pomoliti Bogu, zahvaliti na darovima i pomoliti se za zdravlje, mir i snagu za sebe i svoje bližnje.

Običaji i vjerovanja

Za ovaj praznik nisu široko zabilježeni posebni narodni običaji poput onih koji prate velike praznike, pa nije dobro izmišljati ili pripisivati mu običaje koji nemaju pouzdano uporište u crkvenom predanju.

Suština praznovanja može se pronaći u samom žitiju Svetog Sozonta – u vjeri, milosrđu, pomaganju siromašnima, praštanju i istrajnosti u dobru.

Važno je i da se praznik ne svodi samo na narodna vjerovanja. Za pravoslavne vjernike suština je molitva, liturgija i sjećanje na život i stradanje svetitelja.

Sveti mučenik Sozont praznuje se 20. septembra po novom, odnosno 7. septembra po starom kalendaru.