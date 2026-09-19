"Vrijeđali su mene i mog mrtvog oca" Još jedan otkaz Srbima u FBiH zbog objave na društvenim mrežama

Marijana Močević iz Istočne Ilidže, student Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banjaluci još jedna je u nizu osoba koje su u posljednje vrijeme zbog objava na društvenim mrežama dobile otkaz u firmama sa sjedištem u Federaciji BiH /FBiH/.

Močevićeva, koja je i dijete poginulog borca, izjavila je Srni da je radila kao računovođa u jednoj firmi u federalnoj opštini Ilidža, te da je zbog objava koje su se odnosile na priznati antifašistički pokret - Jugoslovensku vojsku u otadžbini na čelu sa generalom Dragoljubom Mihailovićem i najodlikovanijim srpskim oficirima dobila otkaz, zbog kako je navedeno, "teže povrede radne obaveze".

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"Prema njihovom mišljenju, zastava Srbije koja je legitimna država, kao i vojna kapa, takozvana šajkača, podstiču mržnju", rekla je Močevićeva.

Prema njenim riječima, nakon ovih objava na društvenim mrežama počele su i provokacije bivših kolega, a nakon disciplinskog postupka dobila je i prijetnje po život.

"Vrijeđali su mene i mog mrtvog oca. Ja sam izuzetno ponosna i smatram da je moj otac i stvorio ovu državu sa svim borcima i zajedno sa onima koji su poginuli i ratnim vojnim invalidima. Oni su temelj ove države, ove Republike Srpske. Oni su armirana šipka u ovome. Ova zemlja je krvlju natopljena i mi toga moramo biti svjesni", istakla je ona.

Močevićeva je dodala da ne želi da ćuti niti da saginje glavu samo zato što je Srpkinja i zato što je njen otac dao život za Republiku Srpsku.

Ona je istakla da je i u izjašnjenju o elementima odgovornosti navela da je samo podijelila objave za svoj rođendan, te da su elementi na objavama bili vezani za njen identitet, obilježja i zastave koje smatra prikladnim.

"U pitanju su objave koje ne podstiču bilo kakvu mržnju, ni rasnu, ni nacionalnu, niti vjersku kako je navedeno u mom disciplinskom postupku, već su to objave koje se tiču identiteta, porijekla, i prosto moje vjere", naglasila je ona.

U odluci o otkazu Močevićevoj piše da je dobila otkaz zbog, kako se navodi, "teže povrede radne obaveze, jer je počinila radnju ili postupak koji predstavlja nacionalnu, rasnu ili vjersku ili drugu mržnju na radnom mjestu, kao i van radnog mjesta".

Njenom poslodavcu posebno je zasmetala zastava na kojoj je napisano "S verom u Boga-sloboda ili smrt".