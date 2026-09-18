Atmosfera Zemlje u avgustu imala više vodene pare nego ikada u istoriji mjerenja

Atmosfera planete Zemlje je u avgustu sadržala više vodene pare nego bilo kog drugog mjeseca u istoriji mjerenja, što je dodatno povećalo rizik od ekstremnih vrućina i padavina širom svijeta, pokazuju podaci Evropske službe za klimatske promjene Kopernikus (C3S), koji su objavljeni danas.

Klimatolozi su saopštili da je globalno zagrijavanje doprinelo tom rekordu jer toplija atmosfera može da zadrži više vode, kao i da je El Ninjo, prirodni klimatski fenomen koji nastaje zagrevanjem površinskih voda u tropskom dijelu Tihog okeana i slabljenjem vjetrova pasata, vjerovatno takođe podigao nivo vodene pare, prenose mediji.

Prema podacima Kopernikusa, količina vodene pare u atmosferi do avgusta iznosila je 27,35 kilograma po kubnom metru, što je za 0,04 kilograma po kubnom metru više od prethodnog rekorda iz jula 2024. godine.

Vrednost opisuje koliko se vodene pare nalazi u stubu vazduha koji se nalazi iznad kvadratnog metra Zemljine površine, protežući se kroz atmosferu.

Avgust je takođe bio najtopliji mjesec na planeti, i najtopliji prema skupu podataka Nacionalne uprave za okeane i atmosferu američke vlade koji počinje 1850. godine, prenosi Sputnik.

Klimatolog sa Univerziteta Teksas A&M Endru Desler je ocenio da je "nezamislivo da je bilo koji mjesec u posljednjih nekoliko hiljada godina, možda 100.000 godina" imao više vodene pare u atmosferi nego avgust.

(Glas Srpske)