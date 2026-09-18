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"Voditi Republiku nije avanturizam, već ozbiljan posao i velika odgovornost prema narodu"

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18.09.2026 22:51

Komentari:

1
СНСД Приједор трибина кампања
Foto: X/Milorad Dodik

Voditi Republiku nije avanturizam, već ozbiljan posao i velika odgovornost prema narodu, poručuje kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.

"Drago mi je što su Prijedorčani svojim prisustvom večeras pokazali da odlično znaju ko je UVIJEK UZ NAROD, UVIJEK UZ SRPSKU!" naveo je Minić na Iksu.

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Tagovi :

Savo Minić

Prijedor

SNSD

Izbori 2026

Republika Srpska

Komentari (1)

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