Foto: X/Milorad Dodik

Voditi Republiku nije avanturizam, već ozbiljan posao i velika odgovornost prema narodu, poručuje kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.

"Drago mi je što su Prijedorčani svojim prisustvom večeras pokazali da odlično znaju ko je UVIJEK UZ NAROD, UVIJEK UZ SRPSKU!" naveo je Minić na Iksu. Voditi Republiku nije avanturizam, već ozbiljan posao i velika odgovornost prema narodu.

Drago mi je što su Prijedorčani svojim prisustvom večeras pokazali da odlično znaju ko je UVIJEK UZ NAROD, UVIJEK UZ SRPSKU! pic.twitter.com/eh6PBvZFyp — Savo Minić (@minic_savo) September 18, 2026

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