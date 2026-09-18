Autor:ATV redakcija
Komentari:1
Voditi Republiku nije avanturizam, već ozbiljan posao i velika odgovornost prema narodu, poručuje kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, Savo Minić.
"Drago mi je što su Prijedorčani svojim prisustvom večeras pokazali da odlično znaju ko je UVIJEK UZ NAROD, UVIJEK UZ SRPSKU!" naveo je Minić na Iksu.
Voditi Republiku nije avanturizam, već ozbiljan posao i velika odgovornost prema narodu. — Savo Minić (@minic_savo) September 18, 2026
Drago mi je što su Prijedorčani svojim prisustvom večeras pokazali da odlično znaju ko je UVIJEK UZ NAROD, UVIJEK UZ SRPSKU! pic.twitter.com/eh6PBvZFyp
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h0
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
4 h0
Najnovije
Najčitanije
22
55
22
51
22
48
22
45
22
36
Trenutno na programu