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Dodik: Novi Grad zna da je snaga Republike Srpske u miru, stabilnosti i sigurnost

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18.09.2026 20:45

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Додик Нови Град СНСД трибина
Foto: X/Milorad Dodik

Novi Grad zna da je snaga Republike Srpske u miru, stabilnosti i sigurnosti našeg naroda, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Kako Dodik navodi, SNSD vodi politiku koja čuva Srpsku, njene institucije i pravo naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.

"Željka Cvijanović i Savo Minić su kandidati SNSD-a kojima dajemo punu podršku jer vjerujemo da mogu nastaviti politiku stabilnosti, razvoja i jake Republike Srpske", poručio je on na Iksu te dodao:

"Hvala Novom Gradu na velikoj podršci! Uvijek uz narod. Uvijek uz Srpsku".

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Milorad Dodik

SNSD

Novi Grad

Izbori 2026

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