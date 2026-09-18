Dodik: Novi Grad zna da je snaga Republike Srpske u miru, stabilnosti i sigurnost

Autor:ATV redakcija
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Novi Grad zna da je snaga Republike Srpske u miru, stabilnosti i sigurnosti našeg naroda, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Kako Dodik navodi, SNSD vodi politiku koja čuva Srpsku, njene institucije i pravo naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.
Novi Grad zna da je snaga Republike Srpske u miru, stabilnosti i sigurnosti našeg naroda.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 18, 2026
SNSD vodi politiku koja čuva Srpsku, njene institucije i pravo našeg naroda da sam odlučuje o svojoj budućnosti.
Željka Cvijanović i Savo Minić su kandidati SNSD-a kojima dajemo punu podršku… pic.twitter.com/DhUKZ7xJ2b
"Željka Cvijanović i Savo Minić su kandidati SNSD-a kojima dajemo punu podršku jer vjerujemo da mogu nastaviti politiku stabilnosti, razvoja i jake Republike Srpske", poručio je on na Iksu te dodao:
"Hvala Novom Gradu na velikoj podršci! Uvijek uz narod. Uvijek uz Srpsku".
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