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Mazalica upitao Savić Banjac: Zašto Stanivuković nije demantovao dogovor sa Dodikom?

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18.09.2026 19:15

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Срђан Мазалица
Foto: ATV

Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica upitao je Mirnu Savić Banjac zašto se našla prozvanim da dovodi u sumnju dogovor Milorada Dodika i Draška Stanivukovića i da se ne kandiduje na predstojećim izborima za predsjednika Republike Srpske.

"Gospođo Savić Banjac, ne znam kako ste se vi našli pozvanim da dovodite u sumnju dogovor Dodika i Stanivukovića i da se on ne kandiduje? Zašto Stanivuković to nije demantovao. Jeste li ga pitali šta se dogovorio, ili smatrate da ne treba da pitate. Onda vi ne treba to da znate", rekao je Mazalica.

Mirna Savić Banjac je komentarišući izjavu Dodika poručila da je istina samo ono što je Draško Stanivuković objavio, a to je da će biti premijer i da ne sklapa takve kompromise.

"Da je planirao da sklapa takve kompromise, mislite li da bi imao ovako tešku političku borbu u Banjaluci", rekla je Savić Banjac.

Čitavoj raspravi prethodila je izjava predsjednika SNSD-a Milorada Dodika:

"Naš je prvi zadatak da onaj mali iz Banjaluke ne bude kandidat. Ne zato što bi on pobijedio, nego što bi on odvukao kampanju na neku drugu stranu. On ima neku sposobnost da komunicira, ali je problem što njemu niko ne vjeruje. On ima još nešto u Banjaluci i to je to. Ja sam se dogovorio s njim da se ne kandiduje".

Poznato je da je SDS još prošle godine i formalno odlučio da će imati kandidate za obje inokosne funkcije. Međutim, Draško Stanivuković je tražio da on bude kandidat za predsjednika i zahtijevao je od SDS-a da ga podrži. Zbog kolebanja Branka Blanuše da Stanivukoviću prepusti kandidaturu za predsjednika Srpske došlo je i do razlaza u opozicionom frontu koji je napustio Nebojša Vukanović.

Nakon dugo pregovora u kojima je bilo gotovo izvjesno da će Stanivuković biti kandidat za predsjednika Republike Srpske, a i sam je to sa sigurnošću najavljivao, on se naprasno povukao pred Brankom Blanušom i prihvatio ponudu da koju je prethodno mjesecima odbijao.

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Tagovi :

Srđan Mazalica

Mirna Savić Banjac

Milorad Dodik

Draško Stanivuković

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