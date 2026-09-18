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Dodik uputio saučešće povodom smrti Dragoljuba Mićića

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18.09.2026 17:35

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предсједник СНСД-а и Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici Dragoljuba Mićića i Asocijaciji "Stvaraoci Republike Srpske", čiji je bio potpredsjednik.

Dodik je istakao da će Mićić ostati upamćen kao veliki patriota koji je, kao poslanik u prvom sazivu Skupštine srpskog naroda BiH, dao veliki doprinos u stvaranju Republike Srpske.

On je naveo da je Mićić učestvovao u donošenju ključnih odluka za budućnost Republike Srpske.

"Upućujem iskreno saučešće porodici, njegovim prijateljima i članovima Asocijacije", napisao je Dodik u telegramu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Dragoljub Mićić

smrt

Telegram saučešća

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