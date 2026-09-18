Dodik uputio saučešće povodom smrti Dragoljuba Mićića

Predsjednik Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodici Dragoljuba Mićića i Asocijaciji "Stvaraoci Republike Srpske", čiji je bio potpredsjednik.

Dodik je istakao da će Mićić ostati upamćen kao veliki patriota koji je, kao poslanik u prvom sazivu Skupštine srpskog naroda BiH, dao veliki doprinos u stvaranju Republike Srpske.

On je naveo da je Mićić učestvovao u donošenju ključnih odluka za budućnost Republike Srpske.

"Upućujem iskreno saučešće porodici, njegovim prijateljima i članovima Asocijacije", napisao je Dodik u telegramu.