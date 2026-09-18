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Minić ugostio Fjodora Jemeljanenka

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18.09.2026 16:24

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у Бањалуци руског ММА борца Фјодора Јемељаненка, једног од најбољих ММА бораца свих времена.
Foto: X/Savo Minić

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić primio je danas u Banjaluci ruskog MMA borca Fjodora Jemeljanenka, jednog od najboljih MMA boraca svih vremena.

Minić je čestitao Jemeljanenku na Ordenu časti sa zlatnim zracima, koji mu je danas uručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

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Tagovi :

Savo Minić

Fjodor Jemeljanenko

Sastanak

Republika Srpska

MMA borac

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