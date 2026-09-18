Minić ugostio Fjodora Jemeljanenka

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Foto: X/Savo Minić

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić primio je danas u Banjaluci ruskog MMA borca Fjodora Jemeljanenka, jednog od najboljih MMA boraca svih vremena.

Minić je čestitao Jemeljanenku na Ordenu časti sa zlatnim zracima, koji mu je danas uručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

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