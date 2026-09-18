Kako je Stanivuković opet "održao riječ" i pogazio sve što je pričao

"Sigurno premijer", slogan je Draška Stanivukovića u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore koji će biti održani 4. oktobra.

Zanimljivo je da je svega nekoliko mjeseci ranije Stanivuković poručivao kako ne želi, odnosno ne traži to mjesto, a sada bi na čelo Vlade Republike Srpske.

Desilo se to kada je ustuknuo pred SDS-om i na konferenciji za novinare rekao da odustaje od kandidature za predsjednika Republike Srpske.

"Ne tražimo ovo mjesto. Ni ministarsko, ni premijersko, ni dvije osmine, ni četiri petine. Mi ćemo odustati od kandidature za predsjednika Republike. Mi ćemo, isto tako, reći da nećemo dati kandidata za člana (Predsjedništva) i ne tražimo ni premijera", rekao je tada Stanivuković.

Nije mu prvi put da se "predomisli"

Nije Stanivukoviću dugo trebalo da se predomisli, te je u kampanju ušao pod sloganom "Sigurno premijer", jasno aludirajući šta mu je izborni cilj.

To, međutim, nije prvi da Stanivuković nešto kaže, a ubrzo se predomisli i promijeni svoje stavove i želje.

Najpoznatiji primjer je svakako onaj sa Trga Krajine sa skupa "Pravda za Davida".

Da podsjetimo, odmah nakon izbora 2018. godine, okupljenima je rekao da neće ući u Narodnu skupštinu Republike Srpske.

"NE", jasno je rekao, da bi ubrzo zasjeo u poslaničku klupu, baš kao i njegov tadašnji saborac Jelena Trivić.