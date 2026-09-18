Dodik o "tvrdnjama" Blanuše: Neka kaže koja ga je partija preporučila za dekana ili kome je dao novac

Budući da Branko Blanuša tvrdi da je za zaposlenje u Republici Srpskoj potrebna koverta ili partijska knjižica, neka kaže kome je on dao kovertu ili koja partija ga je preporučila za dekana na Elektrotehničkom fakultetu, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Vidim da je Branko Blanuša izašao u javnost. Za njega bolje da nije, a što se mene tiče, neka se češće pojavljuje. Budući da tvrdi da je za zaposlenje u Republici Srpskoj potrebna koverta ili partijska knjižica, neka kaže kome je on dao kovertu ili koja partija ga je preporučila za dekana na Elektrotehničkom fakultetu", kaže Dodik.

Dodik kaže da je tužno što neko ko pokušava da bude predsjednik Republike, tužno je što ne zna ni koje sve institucije postoje.

Vidim da je Branko Blanuša izašao u javnost. Za njega bolje da nije, a što se mene tiče, neka se češće pojavljuje. Budući da tvrdi da je za zaposlenje u Republici Srpskoj potrebna koverta ili partijska knjižica, neka kaže kome je on dao kovertu ili koja partija ga je preporučila za… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 18, 2026

"Takođe, za nekoga ko pokušava da bude predsjednik Republike, tužno je što ne zna ni koje sve institucije postoje. Blanuša nema ideju, nema program, politiku ni stav, ali dok priča o nekoj kancelariji za zaštitu građana koju bi osnovao, jasno je da nema ni znanje o elementarnim stvarima, pa ću iskoristiti priliku da ga obavijestim da institucija Ombudsmana Republike Srpske - zaštitnika ljudskih prava, postoji još od 2000. godine.

Najavljuje i da se pravda odnekud vraća u Srpsku. Odakle se vraća? Iz Sarajeva možda, iz Ustavnog suda BiH? Za profesora Blanušu je Sarajevo mjesto pravde, mjesto koje blista, a Banjaluka mrak. Za Savu, Željku i mene, Banjaluka je najsvjetlija i najljepša.

Zaista bi mi bilo zanimljivo da čujem to. Bilo bi prikladno da sve ovo objasni u TV duelu sa Savom Minićem, iako je sa jednog već pobjegao. A može i sa mnom, nikakav problem", rekao je Dodik.