Logo

Dodik o "tvrdnjama" Blanuše: Neka kaže koja ga je partija preporučila za dekana ili kome je dao novac

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
18.09.2026 15:32

Komentari:

6
Додик Блануша
Foto: ATV

Budući da Branko Blanuša tvrdi da je za zaposlenje u Republici Srpskoj potrebna koverta ili partijska knjižica, neka kaže kome je on dao kovertu ili koja partija ga je preporučila za dekana na Elektrotehničkom fakultetu, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Vidim da je Branko Blanuša izašao u javnost. Za njega bolje da nije, a što se mene tiče, neka se češće pojavljuje. Budući da tvrdi da je za zaposlenje u Republici Srpskoj potrebna koverta ili partijska knjižica, neka kaže kome je on dao kovertu ili koja partija ga je preporučila za dekana na Elektrotehničkom fakultetu", kaže Dodik.

Dodik kaže da je tužno što neko ko pokušava da bude predsjednik Republike, tužno je što ne zna ni koje sve institucije postoje.

"Takođe, za nekoga ko pokušava da bude predsjednik Republike, tužno je što ne zna ni koje sve institucije postoje. Blanuša nema ideju, nema program, politiku ni stav, ali dok priča o nekoj kancelariji za zaštitu građana koju bi osnovao, jasno je da nema ni znanje o elementarnim stvarima, pa ću iskoristiti priliku da ga obavijestim da institucija Ombudsmana Republike Srpske - zaštitnika ljudskih prava, postoji još od 2000. godine.

Najavljuje i da se pravda odnekud vraća u Srpsku. Odakle se vraća? Iz Sarajeva možda, iz Ustavnog suda BiH? Za profesora Blanušu je Sarajevo mjesto pravde, mjesto koje blista, a Banjaluka mrak. Za Savu, Željku i mene, Banjaluka je najsvjetlija i najljepša.

Zaista bi mi bilo zanimljivo da čujem to. Bilo bi prikladno da sve ovo objasni u TV duelu sa Savom Minićem, iako je sa jednog već pobjegao. A može i sa mnom, nikakav problem", rekao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Branko Blanuša

SNSD

Izbori 2026

Komentari (6)

Više iz rubrike

Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова /MMA/ Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима

Republika Srpska

Jemeljanenko: Srpski i ruski narod zauvijek će biti zajedno

4 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Orden časti Fjodoru Jemeljanenku - poštovanje za postignute uspjehe

4 h

1
Предсједник Републике Српске Синиша Каран.

Republika Srpska

Karan: Priznanje Jemeljanenku za osvjedočeno prijateljstvo prema Srpskoj

5 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова (MMA) Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима.

Republika Srpska

Karan uručio ruskom MMA borcu Jemeljanenku Orden časti sa zlatnim zracima

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

35

Masmediologija na Balkanu: Sve je isto samo njega nema

18

18

Budimir: Jemeljaneko - veliki prijatelj Srpske, Srbije i Srba

18

18

Novi Ajfon 18 modeli rasprodani, ostali oni od 6.800 KM

18

01

Zeljković: Ako je vozilo na gumama tramvaj, onda Stanivuković Gradsku kuću može nazvati Bijelom kućom

18

00

Novi udar na vozače: Gorivo poskupljuje, poznato dokle bi cijena mogla ići

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima