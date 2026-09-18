Jemeljanenko: Srpski i ruski narod zauvijek će biti zajedno

Autor:ATV redakcija
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Proslavljeni ruski borac mješovitih borilačkih sportova (MMA) Fjodor Jemeljanenko izjavio je da mu veliku čast predstavlja Orden časti sa zlatnim zracima, koji mu je danas u Banjaluci uručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, te istakao da će srpski i ruski narod zauvijek biti zajedno.
Jemeljanenko je rekao da se istorija Rusije, Srbije i Republike Srpske uvijek se međusobno prepletala.
"Imamo jednu vjeru i krv", poručio je Jemeljanenko.
Republika Srpska
Dodik: Orden časti Fjodoru Jemeljanenku - poštovanje za postignute uspjehe
On je istakao da je srpski narod, kao narod Svetog Save, Cara Lazara i patrijarha Pavla, mnogo stradao.
"Uvijek težim da posjetim Srbiju i Republiku Srpsku. Služim voljenoj Rusiji i voljenoj i bratskoj Srbiji!", naglasio je Jemeljanenko.
Republika Srpska
Karan: Priznanje Jemeljanenku za osvjedočeno prijateljstvo prema Srpskoj
(SRNA)
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