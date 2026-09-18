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Jemeljanenko: Srpski i ruski narod zauvijek će biti zajedno

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18.09.2026 14:40

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран уручио је у Бањалуци прослављеном руском борцу мјешовитих борилачких спортова /MMA/ Фјодору Јемељаненку Орден части са златним зрацима
Foto: ATV

Proslavljeni ruski borac mješovitih borilačkih sportova (MMA) Fjodor Jemeljanenko izjavio je da mu veliku čast predstavlja Orden časti sa zlatnim zracima, koji mu je danas u Banjaluci uručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, te istakao da će srpski i ruski narod zauvijek biti zajedno.

Jemeljanenko je rekao da se istorija Rusije, Srbije i Republike Srpske uvijek se međusobno prepletala.

"Imamo jednu vjeru i krv", poručio je Jemeljanenko.

Милорад Додик

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On je istakao da je srpski narod, kao narod Svetog Save, Cara Lazara i patrijarha Pavla, mnogo stradao.

"Uvijek težim da posjetim Srbiju i Republiku Srpsku. Služim voljenoj Rusiji i voljenoj i bratskoj Srbiji!", naglasio je Jemeljanenko.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Priznanje Jemeljanenku za osvjedočeno prijateljstvo prema Srpskoj

(SRNA)

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Fjodor Jemeljanenko

MMA borac

Republika Srpska

Rusija

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