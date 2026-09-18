Jemeljanenko: Srpski i ruski narod zauvijek će biti zajedno

Proslavljeni ruski borac mješovitih borilačkih sportova (MMA) Fjodor Jemeljanenko izjavio je da mu veliku čast predstavlja Orden časti sa zlatnim zracima, koji mu je danas u Banjaluci uručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, te istakao da će srpski i ruski narod zauvijek biti zajedno.

Jemeljanenko je rekao da se istorija Rusije, Srbije i Republike Srpske uvijek se međusobno prepletala.

"Imamo jednu vjeru i krv", poručio je Jemeljanenko.

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On je istakao da je srpski narod, kao narod Svetog Save, Cara Lazara i patrijarha Pavla, mnogo stradao.

"Uvijek težim da posjetim Srbiju i Republiku Srpsku. Služim voljenoj Rusiji i voljenoj i bratskoj Srbiji!", naglasio je Jemeljanenko.

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(SRNA)