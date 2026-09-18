Vlada Republike Srpske izdvaja 1,8 miliona KM za novi vrtić na Sokocu

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo finansija da iz republičkog budžeta obezbijedi 1.853.574 KM za izgradnju novog objekta Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje na Sokocu.

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o ovom prioritetnom kapitalnom projektu, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je u martu, tokom posjete Sokocu, da će Vlada Srpske obezbijediti sredstva za izgradnju novog vrtića u ovoj opštini.

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On je tada naveo da će, osim izgradnje novog objekta, Vlada finansirati i spoljašnje uređenje i pristupne saobraćajnice za budući vrtić.