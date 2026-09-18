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Vlada Republike Srpske izdvaja 1,8 miliona KM za novi vrtić na Sokocu

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18.09.2026 13:20

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo finansija da iz republičkog budžeta obezbijedi 1.853.574 KM za izgradnju novog objekta Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje na Sokocu.

Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o ovom prioritetnom kapitalnom projektu, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je u martu, tokom posjete Sokocu, da će Vlada Srpske obezbijediti sredstva za izgradnju novog vrtića u ovoj opštini.

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On je tada naveo da će, osim izgradnje novog objekta, Vlada finansirati i spoljašnje uređenje i pristupne saobraćajnice za budući vrtić.

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Tagovi :

Vlada Republike Srpske

Vrtić

Sokolac

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