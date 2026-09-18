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"Zajedničkim djelovanjem stvoriti kapacitet za obuhvatan odgovor u slučaju Trgovske gore"

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18.09.2026 12:16

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"Заједничким дјеловањем створити капацитет за обухватан одговор у случају Трговске горе"
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o aktivnostima institucija Republike Srpske i predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH u vezi sa namjerama Republike Hrvatske da odlaže radioaktivni i nuklearni otpad na lokaciji Trgovska gora.

Slučaj Trgovska gora predstavlja pitanje od posebnog značaja za Republiku Srpsku i BiH, imajući u vidu potencijalne prekogranične uticaje planiranog objekta, kao i činjenicu da su lokalne zajednice koje bi mogle biti pogođene ovim projektom u više navrata jasno iskazale protivljenje namjeri Republike Hrvatske.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je u proteklom periodu realizovalo i iniciralo čitav niz aktivnosti, od kojih se posebno ističe pokretanje inicijative za multisektorski odgovor institucija Vlade Republike Srpske u slučaju Trgovksa gora, što je rezultiralo čitavim nizom stručnih i naučnih radova, neophodnih za argumentovano odgovor na studiju uticaja za navedeno postrojenje.

U Informaciji se navodi i da je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji u oblasti zaštite životne sredine sa Ministarstvom zaštite životne sredine Republike Srbije, kao i održavanje operativnih sastanaka u skladu sa njegovim odredbama omogućilo stručnu pomoć nadležnih institucija iz Republike Srbije u slučaju Trgovska gora.

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U Informaciji se navodi takođe i da su podnesene predstavke BiH protiv Republike Hrvatske po osnovu odredbi Arhuske konvencije, a nakon toga i po osnovu Bernske konvencije.

U okviru obaveza izvještavanja Evropske komisije, na sjednici Pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj, održanoj 10. juna 2026. godine u Briselu, iznesene su aktuelne informacije o slučaju Trgovska gora.

Posebno značajnim ocijenjeno je učešće članova zvanične delegacije BiH na Šezdeset petoj sjednici Odbora za implementaciju Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu i njenog Protokola o strateškoj procjeni, na kojoj je razmatrana implementacija obaveza u vezi sa Republikom Hrvatskom kao stranom porijekla i BiH kao potencijalno pogođenom stranom.

U julu 2026. godine Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju je, kao odgovor na Notifikaciju Republike Hrvatske, ponovo iskazalo spremnost da učestvuje u postupku procjene uticaja na životnu sredinu, nastavljajući da prati sve aktivnosti koje se odnose na planiranu izgradnju skladišta i odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Studija uticaja na životnu sredinu još uvijek nije dostavljena ni ovom Ministarstvu, niti institucijama BiH.

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U Informaciji se konstatuje da je jasno da se zajedničkim i usklađenim djelovanjem svih institucija stvara kapacitet za sveobuhvatan odgovor na izazove koje nameće slučaj Trgovska gora, ali i za jačanje institucionalnog integriteta i međunarodne pozicije Republike Srpske u odbrani legitimnih prava i interesa.

Vlada je zadužila Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju da nastavi sa kontinuiranom saradnjom kroz intenziviranje zajedničkih aktivnosti kako bi se blagovremeno obezbijedila stručna, naučna, pravna i politička osnova za zaštitu prava i interesa Republike Srpske i njenih građana.

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Tagovi :

Trgovska gora

Vlada Republike Srpske

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