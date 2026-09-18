Bitno: Pop kultura u službi krize

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Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o pop kulturi u službi krize.

Za „Bitno” govore: Borislav Vukojević, komunikolog, Drago Gverić, direktor ICBL i Nina Babić, akademski slikar. Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana. Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vanja Mišić. „Bitno” od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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