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Bitno: Pop kultura u službi krize

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Izvor:

ATV

18.09.2026 13:08
Битно: Поп култура у служби кризе
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o pop kulturi u službi krize.

Za „Bitno” govore: Borislav Vukojević, komunikolog, Drago Gverić, direktor ICBL i Nina Babić, akademski slikar.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Vanja Mišić.

„Bitno od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Vanja Mišić

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