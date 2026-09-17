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Bitno: Svjetski dan bezbjednosti pacijenata

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Izvor:

ATV

17.09.2026 10:06
Битно: Свјетски дан безбједности пацијената
Foto: atv

„Bitno” večeras u 21 čas i 9 minuta o Svjetskom danu bezbjednosti pacijenata.

Za „Bitno” govore: Dr Nikola Šobot, generalni direktor UKC-a Republike Srpske, prof. dr Nenad Lalović, direktor Univerzitetske bolnice Foča i Živana Vuković-Kostić, počasna predsjednica Udruženjae medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske.

Format „Bitno” otključaće priče o ljudima, problemima, ponuditi ideje i rješenja. Ogoliće sirovu realnost i čuda koja traju duže od tri dana.

Emisiju „Bitno” uređuje i vodi Dragana Božić.

„Bitno od utorka do petka u 21 čas i 9 minuta.

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ATV

Bitno

Dragana Božić

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