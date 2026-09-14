U prvom planu: Srđan Amidžić

U novom izdanju emisije 'U prvom planu' gost je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

O stanju javnih finansija, raspodjeli prihoda, odnosima u Savjetu ministara, politici, izazovima koji očekuju Republiku Srpsku, važnim odlukama i ambicijama.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorak u 20 časova i 10 minuta.