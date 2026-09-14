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U prvom planu: Srđan Amidžić

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Izvor:

ATV

14.09.2026 14:02

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У првом плану: Срђан Амиџић

U novom izdanju emisije 'U prvom planu' gost je Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

O stanju javnih finansija, raspodjeli prihoda, odnosima u Savjetu ministara, politici, izazovima koji očekuju Republiku Srpsku, važnim odlukama i ambicijama.

'U prvom planu' odabranim sagovornicima daje priliku da kažu svoje mišljenje i stavove o važnim društveno-političkim temama, te da kroz dinamičan i otvoren razgovor, odgovore na pitanja u žiži javnosti, i pregled aktuelnih dešavanja, otkrivaju istine, činjenice i donose zaključke.

Emisiju uređuje i vodi Dragana Rajić.

'U prvom planu' utorak u 20 časova i 10 minuta.

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ATV

U prvom planu

Dragana Rajić

Srđan Amidžić

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