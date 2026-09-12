Energo klub: Energetska slika Srpske

Izvor:
ATV
Energo klub i ove nedjelje otvara najvažnije teme iz svijeta energetike.
Istražujemo kako se u RiTE Gacko bore sa lošim ugljem i hoće li im značiti nova koncesija?
Ispitujemo hoće li poskupjeti struja u Srpskoj
Provjeravamo kako teče remont pogona HET-a?
Sa gostom emisije Ivanom Koprivicom sumiramo trenutnu proizvodnju struje i pričamo o teškoj energo godini.
„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.
Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.
„Energo klub ” nedjelja u 18 časova i 20 minuta.
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