Energo klub: Energetska slika Srpske

Energo klub i ove nedjelje otvara najvažnije teme iz svijeta energetike.

Istražujemo kako se u RiTE Gacko bore sa lošim ugljem i hoće li im značiti nova koncesija?

Ispitujemo hoće li poskupjeti struja u Srpskoj

Provjeravamo kako teče remont pogona HET-a?

Sa gostom emisije Ivanom Koprivicom sumiramo trenutnu proizvodnju struje i pričamo o teškoj energo godini.

„Energo klub ” pružiće vam relevantne aktuelnosti iz oblasti proizvodnje električne energije, te mogućnosti stvaranja obnovljivih izvora i njihove održivosti. Donosimo riječi stručnjaka i iskustva investitora, pričamo o razvoju sistema, trendovima i uspješnim projektima, informišemo o najvažnijim događajima posvećenim energetici.



Emisiju uređuje Bojan Nosović, a vodi Teodora Bjelogrlić.

„Energo klub ” nedjelja u 18 časova i 20 minuta.