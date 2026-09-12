Doktor Matić otkrio šta se dešava ako 10 dana pijete surutku

Surutka je nekada bila nešto što se posle pravljenja sira gotovo podrazumevalo u domaćinstvu, a poslednjih godina ponovo je dospela u centar pažnje zbog proteina, minerala i aminokiselina koje sadrži.

Ipak, koliko god da se o njoj govori kao o „prirodnom čistaču organizma“, nije baš sve tako jednostavno.

Prof. dr Momčilo Matić, nutricionista i autor knjiga o ishrani, govorio je o tome kako se surutka koristi, koliko bi trebalo piti i zašto sa velikim količinama ipak ne treba pretjerivati.

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Posebno je izdvojio kozju surutku, koju smatra kvalitetnim izborom, a objasnio je da se surutka može naći u slatkoj i kiselijoj varijanti.

Zašto se surutka povezuje sa jetrom?

Surutka sadrži lako svarljive proteine i aminokiseline koje organizam koristi za izgradnju i obnovu tkiva. Zbog toga se često preporučuje ljudima kojima je potreban nutritivni oporavak.

Kada se govori o tome da surutka "čisti jetru", ipak treba napraviti važnu razliku. Nijedna namirnica ne može bukvalno da očisti ili detoksikuje jetru preko noći. Jetra sama obavlja tu funkciju, dok pravilna ishrana može da joj obezbijedi hranljive materije potrebne za normalan rad, prenosi "Naj žena".

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Prema objašnjenju dr Matića, proteini i aminokiseline iz surutke mogu biti korisni organizmu upravo tokom perioda oporavka i povećanih nutritivnih potreba.

Ne počinjite odmah sa litrom dnevno

Iako se mogu čuti preporuke da se dnevno popije čak litar ili litar i po surutke, dr Matić upozorava da takva količina nije za svakoga.

Mnogo je razumnije početi sa manjom količinom i pratiti kako organizam reaguje, umjesto da preko noći uvedete velike količine u ishranu.

To je posebno važno kod starijih ljudi, ali i svih koji imaju određene zdravstvene probleme.

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Prema njegovim riječima, kod redovnog korišćenja prve promjene ljudi mogu da primete nakon desetak dana, dok on preporučuje duži period korišćenja, oko mjesec dana. To, međutim, ne znači da je deset dana dovoljno da se izliječi oboljenje jetre ili bilo koja druga bolest.

Ko treba posebno da pripazi?

Oprez je naročito važan kod osoba koje imaju povišenu ureu, kreatinin ili mokraćnu kiselinu, kao i kod ljudi sa bolestima bubrega. Kod njih veći unos proteina i minerala nije nešto sa čime bi trebalo eksperimentisati bez savjeta ljekara.

Dr Matić takođe savjetuje dodatni oprez kada su u pitanju djeca, trudnice, starije osobe, kao i ljudi sa izrazito niskom ili visokom tjelesnom težinom.

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Tu postoji još jedna stvar koju mnogi previde. Surutka je mliječni proizvod, pa osobama sa alergijom na proteine mlijeka može predstavljati problem, dok ljudi koji loše podnose laktozu treba da obrate pažnju na količinu i vrstu proizvoda koji koriste.

Surutka nije čarobni napitak

O surutki se često govori i kao o pomoći nakon napora ili čak mamurluka, pre svega zato što donosi tečnost, minerale i određenu količinu proteina. Ipak, ni u tom slučaju nije lijek koji može da poništi posljedice alkohola.

Njena najveća vrijednost zapravo je mnogo jednostavnija: može biti dio raznovrsne ishrane i izvor korisnih hranjivih sastojaka, ali nema potrebe da se pije u ogromnim količinama niti da joj se pripisuju svojstva koja nijedna namirnica ne može da ima.

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Ako je pijete jer vam prija, uvodite je postepeno. A ako imate bolest bubrega, jetre ili neko drugo hronično oboljenje, količinu je najbolje dogovoriti sa ljekarom, posebno prije svakodnevnog uzimanja većih količina.