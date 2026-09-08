Revolucija na UKC-u: Prvi put operacijom liječe migrene

U UKC Republike Srpske prvi put su izvedene operacije za hirurško liječenje migrene. Prvi pacijenti uspješno su operisani.

Hirurški tim Klinike za plastično rekonstruktivnu hirurgiju UKC Republike Srpske prvi put je izveo tri operativna zahvata kojim se hirurški liječi migrena, čime je napravljen pionirski iskorak u liječenju jednog od najčešćih hroničnih neuroloških oboljenja.

Riječ je o visokospecijalizovanoj i na našim prostorima gotovo nedostupnoj hirurškoj proceduri, koja je najveći razvoj doživjela u Sjedinjenim Američkim Državama, dok se u Evropi izvodi u ograničenom broju specijalizovanih centara.

Operacije je izveo dr Goran Vukadinović, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, nakon dodatnog stručnog usavršavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, u okviru Harvard medikal skul, upravo u oblasti hirurgije migrene.

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Značajan iskorak

Prvi pacijenti uspješno su operisani, a dosadašnji rezultati predstavljaju snažan podsticaj za dalju primjenu ove metode. Operativnom liječenju prethodi detaljna neurološka obrada, nakon koje se vrši hirurška procjena i postavlja indikacija za operativni zahvat.

„Znanje i iskustvo koje sam stekao tokom usavršavanja u Sjedinjenim Američkim Državama omogućili su mi da započnem primjenu ove procedure i kod naših pacijenata. Ovo nije samo uvođenje nove operativne procedure, već otvaranje jedne nove mogućnosti liječenja. Cilj mi je da ova visokospecijalizovana hirurgija postane prepoznatljiva i dostupna pacijentima iz Republike Srpske, ali i šire“, istakao je dr Goran Vukadinović.

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Prve operacije predstavljaju značajan iskorak za zdravstvo Republike Srpske i potvrđuju da se i kod nas uspješno mogu primjenjivati visokospecijalizovane hirurške procedure koje su dostupne u ograničenom broju specijalizovanih centara. Time je pacijentima sa naših prostora otvorena nova mogućnost liječenja po savremenim principima hirurgije migrene.

Operacije je izveo dr Goran Vukadinović, specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Asistenti na operaciji specijalizanti plastične i rekonstruktivne hirurgije dr Milica Topić i dr Uroš Ritan, instrumentarke Ivana Lujić i Nikolina Panjak. Anesteziološki tim činili su dr Rodoljub Popović i anestetičar Tatjana Regodić.