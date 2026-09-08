Janković: Cilj edukativne kampanje je da nijedno dijete ne strada u saobraćaju

Vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je danas u Banjaluci da je cilj edukativne kampanje "Put znanja, put bezbjednosti" i sličnih projekata da na putevima u Srpskoj ne strada nijedno dijete.

"Namjera ove i budućih prezentacija jeste da i učitelje usmjerimo kako da najmlađim učesnicima u saobraćaju i osnovcima prenesu na šta da obrate pažnju kako bi bili što bezbjedniji i edukovaniji", rekao je Janković koji je danas održao predavanje o bezbjednosti djece u saobraćaju za predstavnike osnovnih škola banjalučke regije.

On je naveo da je predavanje organizovano u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom i uz djelimično pokroviteljstvo Svjetske banke.

"Nakon ove, biće održane prezentacije i edukacije za prvačiće u 36 škola u Srpskoj koje se nalaze na našoj mreži puteva. Potom ćemo ozbiljno krenuti u poboljšanje bezbjednosti učenika u saobraćaju u osnovnim školama kroz projekat Svjetske banke. Riječ je o zonama 15 škola na našoj mreži puteva. Krajnji cilj je da nema stradale djece u saobraćaju", rekao je Janković.

Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić rekla je da će preduzeću "Putevi Republike Srpske" biti pružena puna podrška radi ostvarenja zajedničkog cilja - što veće bezbjednosti djece i učenika u saobraćaju.

Prezentaciji su prisustvovali brojni predstavnici osnovnih škola u Banjaluci i regiji, saobraćajni inženjeri i drugi stručnjaci, prenosi Srna.