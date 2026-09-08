Zatvara vrata američkog tržišta još jednom kanadskom proizvodu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da kanadski proizvođač aviona Bombardier više neće moći da prodaje svoje proizvode u Sjedinjenim Američkim Državama ukoliko ne počne da ih proizvodi u toj zemlji.

On je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da nema više prodaje Bombardijea u Sjedinjenim Američkim Državama, prenio je Rojters.

Dodao je da "njihovi proizvodi nisu dovoljno dobri".

"Ako žele naše tržište, moraju da proizvode ovde i da prestanu da tretiraju Ameriku kao kasicu-prasicu", naveo je Tramp.

Kanada i Sjedinjene Američke Države već su duže vrijeme u trgovinskom sporu.

Najnovija prijetnja dolazi u trenutku ozbiljno narušenih trgovinskih odnosa Vašingtona i Otave.

Sjedinjene Američke Države su krajem avgusta uvele carinu od 50 odsto na oko 20 milijardi dolara kanadske robe, nakon što su trgovinski pregovori dve zemlje propali, dok je Kanada najavila odgovarajuće kontramere.

Spor je pogodio više sektora, a Vašington je prethodno uvodio i posebne carine na kanadski čelik, aluminijum, automobile i druge proizvode.

Kanada, čiji izvoz u velikoj meri zavisi od američkog tržišta, pokušava da diversifikuje trgovinske odnose, ali Sjedinjene Američke Države i dalje predstavljaju njeno daleko najvažnije izvozno tržište.