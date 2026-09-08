Dodik: Blanuša bježi, ako ne smiješ na debatu, ne smiješ na mjesto predsjednika

Branko Blanuša nije prihvatio poziv Radio-televizije Republike Srpske da se u televizijskoj emisiji suoči sa Savom Minićem. Savo Minić jeste. To je neosporna činjenica, kaže lider SNSD Milorad Dodik.

- Građani Republike Srpske zaslužuju da dvojicu kandidata vide za istim stolom, bez saopštenja, pripremljenih govora i stranačkih posrednika. Da čuju pitanje i odgovor. Argument i kontraargument. Da sami procijene ko poznaje probleme Republike Srpske, ko ima rješenja i ko je spreman da preuzme odgovornost. Izgovor da Branko Blanuša zbog "obaveza" ne može da učestvuje tek je jedna floskula. Kandidatura za predsjednika Republike Srpske nije izborna kampanja za dječiji vrtić - nosi i obavezu da se izađe pred građane i političkog protivnika i odgovori na teška pitanja, a ne da se sakrije. Jer predsjednik Republike ne smije biti čovjek koji bježi od suočavanja čim postane neugodno - kaže Dodik na Iksu.

Branko Blanuša nije prihvatio poziv Radio-televizije Republike Srpske da se u televizijskoj emisiji suoči sa Savom Minićem.

Savo Minić jeste.

To je neosporna činjenica.



Građani Republike Srpske zaslužuju da dvojicu kandidata vide za istim stolom, bez saopštenja, pripremljenih… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026

Kaže da posao predsjednika nije da se sklanja od problema, protivnika i teških pitanja.

- Posao predsjednika je da preuzima obaveze, podnosi pritiske i udarce i, kada je najteže, donosi dobre i odgovorne odluke za Republiku Srpsku. Zato ovo nije samo pitanje jedne televizijske emisije. To je pitanje političke hrabrosti - ili njenog potpunog nedostatka - čovjeka koji traži povjerenje građana da obavlja jednu od najodgovornijih funkcija u Republici Srpskoj. Blanuša je već tokom procesa kandidovanja pokazao kolebljivost i nedostatak odlučnosti. Sada, kada je dobio priliku da pred cijelom Republikom Srpskom stane naspram protivkandidata i pokaže šta zna, šta zastupa i šta nudi - ponovo bježi - kaže on.

Pita, "koliko puta kandidat za predsjednika može da se skloni i sakrije prije nego što građani imaju pravo da pitaju: od čega zapravo bježi Branko Blanuša? Od debate? Od pitanja? Od odgovornosti?"

- Ako želite da budete predsjednik Republike Srpske, zbog koje "obaveze" nemate hrabrosti da građanima Republike Srpske predstavite svoje stavove u direktnoj debati s protivkandidatom? Savo Minić je svoj odgovor dao - prihvatio je. Očekujemo da i Branko Blanuša prestane da se pravi nedostupnim i prihvati televizijski duel na jednom od simbola samostalne Republike Srpske - Radio-televiziji Republike Srpske. Oni koji se plaše sučeljavanja, plaše se argumenata. A oni koji se plaše argumenata, ne smiju voditi Republiku Srpsku - navodi Dodik.

Republika Srpska Branko Blanuša odbio emisiju sa Savom Minićem

Podsjećamo, Radio-televizija Republike Srpske u petak, 4.septembra je uputila zvanične dopise izbornim štabovima kandidata za predsjednika Republike Srpske, SNSD-a Save Minića i SDS-a Branka Blanuše, sa pozivom da RTRS, kao javni medijski servis Republike Srpske, organizuje televizijsku emisiju kandidata za predsjednika Republike Srpske.