Dodik: Blanuša bježi, ako ne smiješ na debatu, ne smiješ na mjesto predsjednika

Autor:ATV redakcija
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Branko Blanuša nije prihvatio poziv Radio-televizije Republike Srpske da se u televizijskoj emisiji suoči sa Savom Minićem. Savo Minić jeste. To je neosporna činjenica, kaže lider SNSD Milorad Dodik.
- Građani Republike Srpske zaslužuju da dvojicu kandidata vide za istim stolom, bez saopštenja, pripremljenih govora i stranačkih posrednika. Da čuju pitanje i odgovor. Argument i kontraargument. Da sami procijene ko poznaje probleme Republike Srpske, ko ima rješenja i ko je spreman da preuzme odgovornost. Izgovor da Branko Blanuša zbog "obaveza" ne može da učestvuje tek je jedna floskula. Kandidatura za predsjednika Republike Srpske nije izborna kampanja za dječiji vrtić - nosi i obavezu da se izađe pred građane i političkog protivnika i odgovori na teška pitanja, a ne da se sakrije. Jer predsjednik Republike ne smije biti čovjek koji bježi od suočavanja čim postane neugodno - kaže Dodik na Iksu.
Branko Blanuša nije prihvatio poziv Radio-televizije Republike Srpske da se u televizijskoj emisiji suoči sa Savom Minićem.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026
Savo Minić jeste.
To je neosporna činjenica.
Građani Republike Srpske zaslužuju da dvojicu kandidata vide za istim stolom, bez saopštenja, pripremljenih…
Kaže da posao predsjednika nije da se sklanja od problema, protivnika i teških pitanja.
- Posao predsjednika je da preuzima obaveze, podnosi pritiske i udarce i, kada je najteže, donosi dobre i odgovorne odluke za Republiku Srpsku. Zato ovo nije samo pitanje jedne televizijske emisije. To je pitanje političke hrabrosti - ili njenog potpunog nedostatka - čovjeka koji traži povjerenje građana da obavlja jednu od najodgovornijih funkcija u Republici Srpskoj. Blanuša je već tokom procesa kandidovanja pokazao kolebljivost i nedostatak odlučnosti. Sada, kada je dobio priliku da pred cijelom Republikom Srpskom stane naspram protivkandidata i pokaže šta zna, šta zastupa i šta nudi - ponovo bježi - kaže on.
Pita, "koliko puta kandidat za predsjednika može da se skloni i sakrije prije nego što građani imaju pravo da pitaju: od čega zapravo bježi Branko Blanuša? Od debate? Od pitanja? Od odgovornosti?"
- Ako želite da budete predsjednik Republike Srpske, zbog koje "obaveze" nemate hrabrosti da građanima Republike Srpske predstavite svoje stavove u direktnoj debati s protivkandidatom? Savo Minić je svoj odgovor dao - prihvatio je. Očekujemo da i Branko Blanuša prestane da se pravi nedostupnim i prihvati televizijski duel na jednom od simbola samostalne Republike Srpske - Radio-televiziji Republike Srpske. Oni koji se plaše sučeljavanja, plaše se argumenata. A oni koji se plaše argumenata, ne smiju voditi Republiku Srpsku - navodi Dodik.
Republika Srpska
Branko Blanuša odbio emisiju sa Savom Minićem
Podsjećamo, Radio-televizija Republike Srpske u petak, 4.septembra je uputila zvanične dopise izbornim štabovima kandidata za predsjednika Republike Srpske, SNSD-a Save Minića i SDS-a Branka Blanuše, sa pozivom da RTRS, kao javni medijski servis Republike Srpske, organizuje televizijsku emisiju kandidata za predsjednika Republike Srpske.
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