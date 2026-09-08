Dodik posjetio Hristov grob: Molitva za srpski pravoslavni narod, Srpsku i Srbiju

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je danas Hristov grob u Jerusalimu.
Predsjednik Milorad Dodik posjetio je danas Crkvu Svetog groba u Jerusalimu, nakon sastanka sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim.
Dodik će u Izraelu kao počasni gost prisustvovati obilježavanju deset godina od smrti bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Peresa.
U Hramu Vaskrsenja Hristovog zapalio sam svijeću i pomolio se za naš srpski pravoslavni narod, Republiku Srpsku i Srbiju. pic.twitter.com/f8q3gkrEr5— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 8, 2026
Planirano je da Dodik prisustvuje komemoraciji povodom deset godina od Peresove smrti.
U delegaciji Srpske, koju predvodi Dodik, nalazi se i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić, prenosi Srna.
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