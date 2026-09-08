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Dodik posjetio Hristov grob: Molitva za srpski pravoslavni narod, Srpsku i Srbiju

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08.09.2026 11:52

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Предсједник Милорад Додик посјетио је данас Цркву Светог гроба у Јерусалиму, након састанка са јерусалимским патријархом Теофилом Трећим, јавља извјештач Срне.
Foto: X/Milorad Dodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posjetio je danas Hristov grob u Jerusalimu.

Predsjednik Milorad Dodik posjetio je danas Crkvu Svetog groba u Jerusalimu, nakon sastanka sa jerusalimskim patrijarhom Teofilom Trećim.

Додик Јерусалим посјета
Dodik Jerusalim posjeta
ATV

Dodik će u Izraelu kao počasni gost prisustvovati obilježavanju deset godina od smrti bivšeg izraelskog predsjednika i premijera Šimona Peresa.

Planirano je da Dodik prisustvuje komemoraciji povodom deset godina od Peresove smrti.

U delegaciji Srpske, koju predvodi Dodik, nalazi se i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić, prenosi Srna.

Delegacija Republike Srpske u posjeti Izraelu

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Milorad Dodik

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posjeta

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