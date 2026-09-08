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Farmeru nestalo 16 goveda: Komšija ih tajno zaklao i prodao meso

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08.09.2026 12:28

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Фармеру нестало 16 говеда: Комшија их тајно заклао и продао месо
Foto: ATV

Neobičan slučaj u Njemačkoj razotkrio je dugogodišnje i ozbiljno narušene odnose između dvije susjedne farmerske porodice, objavio je Agrarhojte.

Sve je počelo kada je 16 goveda jednog poljoprivrednika tokom ljeta pobjeglo na pašnjake susjednog farmera.

Umjesto da obavijesti vlasnika ili vrati životinje, farmer je odlučio da ih zadrži. Prema navodima suda, potom je organizovao njihov prevoz u klaonicu, gdje su životinje zaklane, a meso je pušteno u prodaju.

Životinje navodno uništavale njegove pašnjake

Optuženi je pred sudom pokušao da objasni svoje postupke dugotrajnim sukobom sa komšijama. Tvrdio je da su komšijina goveda često bježala na njegove površine, gazila i uništavala pašnjake te se hranila na njima.

Međutim, sud nije prihvatio takvo obrazloženje kao opravdanje za zadržavanje tuđe stoke.

Porodica kojoj su goveda pripadala u međuvremenu je primijetila da životinje nedostaju. Pošto ih nije bilo duže vrijeme, vlasnici su pokrenuli opsežnu potragu.

Istragu je otežala činjenica da je optuženi farmer relativno brzo organizovao klanje goveda. Nakon toga je pokušao da prikrije tragove i onemogući povezivanje zaklanih životinja sa njihovim stvarnim vlasnikom.

Kako bi životinje mogao legalno poslati na klanje i potom prodavati meso, morao je da riješi i pitanje njihove zvanične identifikacije.

Optuženi je životinje prijavio nadležnim organima kao svoje, a prema nalazima suda, predstavio ih je kao navodne „plutajuće“ životinje koje su ranije držane bez odgovarajućih ušnih markica.

Sud: Nije riječ o običnom komšijskom sporu

Sud je njegovo ponašanje ocijenio kao krivično djelo. Zadržavanje tuđih životinja, njihovo klanje i naknadna prodaja mesa predstavljali su, prema odluci suda, krajnje ozbiljan oblik protivpravnog postupanja.

Posebnu težinu slučaju daje činjenica da nije riječ o jednoj životinji, već o 16 goveda, čija je vrijednost predstavljala značajan finansijski gubitak za oštećenu porodicu.

Sud je zaključio da nije riječ o impulsivnoj reakciji na komšijski sukob, već o postupku koji je zahtijevao određeni nivo planiranja – od zadržavanja životinja i organizacije prevoza do klanja i pokušaja prikrivanja njihovog pravog porijekla.

Farmer je zbog krađe, odnosno pronevjere, kažnjen novčanom kaznom, čiji iznos nije naveden, a određena mu je i obaveza da nadoknadi štetu oštećenoj porodici.

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Tagovi :

životinje

Njemačka

klanje

goveda

komšija

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