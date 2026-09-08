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Još jedan udarac za kupce sa Temua! Nakon carina, plaćaće se i ovaj trošak?

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08.09.2026 10:18

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Foto: V H/Pexels

Uvođenje carina od 3 evra na male pošiljke iz Kine u prva dva mjeseca u Hrvatskoj rezultiralo je značajnim padom porudžbina, ukazuju nedavno objavljeni podaci.

Kako navode iz Carinske uprave, a prenosi Poslovni.hr, broj deklaracija za male pošiljke iz „trećih zemalja“ pao je za 44 odsto.

U istom periodu prošle godine evidentirano je gotovo 67.000 takvih deklaracija, dok je ove godine bilo 37.500, dok je naplaćeno više od 214.000 evra.

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Kako najavljuje Poslovni, Evropska unija ide korak dalje, što bi dodatno moglo da smanji „opsesivnu“ kupovinu Hrvata sa Temua i sličnih kineskih sajtova.

Naime, kako navode, EU priprema reformu carinskog sistema. Zbog velikog broja paketa koji svakodnevno ulaze na područje Unije planira se i uvođenje nove naknade za rukovanje.

"Radi se o naknadi koja bi se plaćala carinskoj službi s obzirom na to da velik broj takvih pošiljki ulazi na carinsko područje EU-a, pa tako i Hrvatske. Smisao je da bi se određena davanja i troškovi carinske službe pokrili tom naknadom za rukovanje", pojasnila je Melita Buljan iz Carinske uprave.

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Iako su formalni carinski dužnici platforme preko kojih se roba prodaje, u praksi bi se i taj dodatni trošak mogao preliti na kupce. To bi značilo tri evra carine po vrsti robe, uz dodatnu naknadu za rukovanje.

Koliko bi ona iznosila, tek treba da propiše Evropska komisija.

– Na različite načine pokušava se doskočiti tome da se masovno kupuju proizvodi koji su jeftini, nekvalitetni i koje mi ne možemo kontrolisati. U Evropsku uniju s kineskog tržišta svake godine dođe više od četiri milijarde paketa. Nema tog inspekcijskog nadžora koji to može staviti pod kontrolu – rekla je Biljana Borzan, zastupnica u Evropskom parlamentu.

Ideja je da naplata nove naknade počne u novembru, ali sve zavisi od pravila koja tek treba da budu usvojena, prenosi Telegraf.

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