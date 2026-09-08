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Novi skandal potresa Ukrajinu: Glavni državni tužilac dao ostavku

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08.09.2026 09:20

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Нови скандал потреса Украјину: Главни државни тужилац дао оставку
Foto: Tanjug / AP / Evgeniy Maloletka

Ukrajinski glavni državni tužilac Ruslan Kravčenko podnio je ostavku zbog optužbi za korupciju povezanih sa ilegalnim pozivnim centrima u zemlji.

Ostavka je uslijedila nakon što su ukrajinski istražitelji za borbu protiv korupcije tokom vikenda pretražili njegove kancelarije. Naveli su da su otkrili šemu pranja novca kojom je upravljao zvaničnik iz Kravčenkove kancelarije.

Kravčenko je u ostavci naveo da ne želi da se njegova funkcija koristi kao „alat za politički obračun“ te je ponovo odbacio optužbe kao „neosnovane“. Korupcijski skandali godinama potresaju Kijev tokom rata s Rusijom, a optužbe su bile usmjerene i protiv nekoliko članova užeg kruga predsjednika Volodimira Zelenskog.

Primali novac kako bi štitili ilegalne centre

Prema ukrajinskom Nacionalnom birou za borbu protiv korupcije (NABU) i Specijalizovanom tužilaštvu za borbu protiv korupcije (SAPO), mreža u Kravčenkovoj kancelariji primala je novac kako bi štitila pozivne centre koji su sprovodili telefonske prevare i „oprali milione“.

Novac je potom korišten za kupovinu nekretnina, nakita i drugih vrijednih predmeta, objavio je NABU. Kravčenko je u nedjelju uveče objavio saopštenje u kojem je optužbe odbacio kao „potpuno neosnovane“ i negirao bilo kakvu nezakonitost.

Dan kasnije podnio je ostavku te zahvalio Zelenskom i ukrajinskom parlamentu na „povjerenju“. Ukrajinski predsjednik još se nije javno oglasio o njegovoj ostavci. Iako su NABU i SAPO, dva ukrajinska antikorupcijska tijela, osnovana prije više od deset godina, korupcija u zemlji i dalje predstavlja veliki problem.

Zelenski lani htio ograničiti nezavisnost NABU-a i SAPO-a

Lani su širom Ukrajine izbili protesti nakon što je Zelenski pokušao sprovesti reforme kojima bi se ograničila nezavisnost NABU-a i SAPO-a. Evropski partneri Kijeva izrazili su zabrinutost zbog te odluke, a ambasadori zemalja grupe G7 upozorili su da bi ona mogla ugroziti integraciju Ukrajine u Evropsku uniju.

Ukrajina je kandidat za članstvo u EU, a taj joj je status dodijeljen uz uslov da pokaže vjerodostojnu borbu protiv korupcije. Zelenski je nakon pritiska javnosti i međunarodnih partnera ponovo garantovao nezavisnost dva antikorupcijska tijela, no i dalje postoje pitanja o njegovoj posvećenosti reformama u borbi protiv korupcije, piše Bi-Bi-Si.

Prošlog mjeseca NABU je objavio da je otkrio šemu u kojoj je nezakonito prisvojeno više od tri miliona dolara kako bi se platila kaucija za bivšeg ministra energetike optuženog za pranje novca. Zbog toga je smijenjena visoka zvaničnica iz Zelenskove kancelarije.

Fedorov javno govori o „sistemskoj krizi upravljanja“

U intervjuu za Bi-Bi-Si prošlog mjeseca bivši ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov izjavio je da bi predsjednika trebalo pitati da li je znao za moguću korupciju među članovima njegovog najbližeg kruga.

„Neka odgovori na to pitanje. Vjerujem da je spreman na takva pitanja. Njegova je odgovornost reći nam svima da li je bio svjestan svega toga ili nije. Ne želim ništa pretpostavljati“, istakao je Fedorov.

Tokom svog mandata, 35-godišnji Fedorov bio je hvaljen zbog predvođenja borbe protiv korupcije. Od njegove smjene sredinom jula, nakon što je navodno došlo do sukoba sa čelnikom ukrajinskih oružanih snaga, Fedorov je otvoreno govorio o onome što je nazvao „sistemskom krizom upravljanja“ u Ukrajini.

Ipak, naglasio je da nema dokaza da je Zelenski lično umiješan u korupciju.

„Za sve vrijeme koje sam radio s njim, nijednom od njega nisam dobio zadatak ili nalog koji bi bio protivan zakonu ili mom osjećaju integriteta“, potvrdio je Fedorov, a prenosi Indeks.

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Ukrajina

korupcija

tužilac

Vladimir Zelenski

Ruslan Kravčenko

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