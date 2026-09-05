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MO Rusije: Oružane snage izvode udare na ciljeve u Ukrajini

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05.09.2026 18:55

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Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Foto: X / Sputnik

Oružane snage Ruske Federacije nastavljaju sa izvođenjem udara na ciljeve u Ukrajini.

Tokom dana su dalekometnim udarnim bespilotnim letjelicama u naselju Borispolj u Kijevskoj oblasti pogođeni industrijski objekti kompanije "Blek Amo", koja se bavi proizvodnjom, nabavkom i isporukom municije i eksplozivnih materija ukrajinskim bezbjednosnim strukturama, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Pored toga, u luci "Černomorsk" u Odeskoj oblasti pogođen je teretni brod sa vojno-tehničkom opremom koju su Oružanim snagama Ukrajine isporučile zapadne zemlje, dodaju iz Ministarstva odbrane, a prenosi RT Balkan.

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Rusija

Ukrajina

Ruska vojna operacija 2026

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