Lavrov: Obnavljamo prava građana koji govore ruski

Rusija čini sve što je potrebno da bi obnovila prava građana sa ruskog govornog područja u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Činimo sve što je potrebno da bismo osigurali ispunjavanje ustavnih obaveza, očuvanje bezbjednosti Rusije i vraćanje prava naših sunarodnika, ruskog naroda Krima, Donbasa, Novorusije, pa čak i ruskog naroda na ostatku teritorije koja je trenutno pod kontrolom kijevskog režima", rekao je Lavrov.

On je dodao da je Kijev je "grubo prekršio i jezička i vjerska prava", prenio je TASS.

Lavrov je govorio na sastanku predsjednika Vladimira Putina sa pet vodećih kandidata na listi stranke Jedinstvena Rusija na predstojećim izborima, prenosi Srna.