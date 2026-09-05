Logo

Lavrov: Obnavljamo prava građana koji govore ruski

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.09.2026 18:06

Komentari:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров присуствује Регионалном форуму АСЕАН-а (ARF), који је дио састанка министара спољних послова Асоцијације нација југоисточне Азије (АСЕАН), у Пасају (Метро Манила), на Филипинима, у четвртак, 23. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/Brendan Smialowski/Pool Photo via AP

Rusija čini sve što je potrebno da bi obnovila prava građana sa ruskog govornog područja u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Činimo sve što je potrebno da bismo osigurali ispunjavanje ustavnih obaveza, očuvanje bezbjednosti Rusije i vraćanje prava naših sunarodnika, ruskog naroda Krima, Donbasa, Novorusije, pa čak i ruskog naroda na ostatku teritorije koja je trenutno pod kontrolom kijevskog režima", rekao je Lavrov.

On je dodao da je Kijev je "grubo prekršio i jezička i vjerska prava", prenio je TASS.

Lavrov je govorio na sastanku predsjednika Vladimira Putina sa pet vodećih kandidata na listi stranke Jedinstvena Rusija na predstojećim izborima, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

Vladimir Putin

Komentari (0)

Pročitajte više

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.

Svijet

Lavrov: NATO vjerovatno neće trajati još dugo

2 d

0
Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Svijet

Nakon odluke Njemačke da zatvori Ruski dom zatvara se Gete institut u Rusiji

2 d

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.

Svijet

Lavrov: Zapad pokušava da izvede provokacije putem diplomatskog prisustva

2 d

0
Sergej Lavrov

Svijet

Lavrov otkrio detalje o visokim posjetama Moskvi iz SAD i Vatikana

1 sedm

0

Više iz rubrike

Ескалирали сукоби: Више од 60 људи погинуло у Јемену

Svijet

Eskalirali sukobi: Više od 60 ljudi poginulo u Jemenu

1 h

0
Људи посматрају кућу оштећену у бујичној поплави на обали ријеке Тришули у мјесту Дунге, у округу Нувакот у Непалу, у суботу, 5. септембра 2026. године.

Svijet

Broj žrtava raste iz sata u sat: U poplavama u Nepalu stradalo 1.344 ljudi, skoro 5.000 se vodi kao nestalo

2 h

0
Возило Хитне помоћи.

Svijet

Slavlje se pretvorilo u tragediju: Izbio požar na svadbi u Kongu, poginule 22 osobe!

2 h

0
Перу прогласио ванредно стање у пет затвора са високим обезбјеђењем

Svijet

Peru proglasio vanredno stanje u pet zatvora sa visokim obezbjeđenjem

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

53

Putin najavio težak razgovor sa Vitkofom i Kušnerom

19

49

"Dineco" obilježava 20 godina rada, namještaj za trebinjsku Hitnu pomoć

19

49

Koliko kalorija ima grožđe?

19

30

Preventivni kardiološki pregledi za žene održani u Čelincu

19

27

Srpska odlukom o finansiranju senzora za mjerenje šećera olakšala odrastanje djece

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima