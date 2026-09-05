Autor:ATV redakcija
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Rusija čini sve što je potrebno da bi obnovila prava građana sa ruskog govornog područja u Ukrajini, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Činimo sve što je potrebno da bismo osigurali ispunjavanje ustavnih obaveza, očuvanje bezbjednosti Rusije i vraćanje prava naših sunarodnika, ruskog naroda Krima, Donbasa, Novorusije, pa čak i ruskog naroda na ostatku teritorije koja je trenutno pod kontrolom kijevskog režima", rekao je Lavrov.
On je dodao da je Kijev je "grubo prekršio i jezička i vjerska prava", prenio je TASS.
Lavrov je govorio na sastanku predsjednika Vladimira Putina sa pet vodećih kandidata na listi stranke Jedinstvena Rusija na predstojećim izborima, prenosi Srna.
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