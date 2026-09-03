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Nakon odluke Njemačke da zatvori Ruski dom zatvara se Gete institut u Rusiji

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03.09.2026 09:07

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Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Filijale Gete instituta u Rusiji biće zatvorene nakon odluke Njemačke da zatvori Ruski dom u Berlinu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Lavrov je rekao da će Rusija zatvoriti filijale Gete instituta u Moskvi, Sankt Peterburgu i Jekaterinburgu, prenosi RIA Novosti.

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- Biće zatvorene nakon što je naš kulturni centar izbačen iz Njemačke, inače nećemo poštovati sebe - rekao je Lavrov na Istočnom ekonomskom Forumu u Vladivostoku.

Njemačka vlada juče je zvanično optužila Rusiju da stoji iza incidenta sa dronom na aerodromu Lajpcig/Hale u avgustu i najavila kontramjere.

Berlin je odlučio da 18. septembra zatvori Generalni konzulat Rusije u Bonu.

Pored toga, Njemačka je najavila da će raskinuti sporazum o radu Ruskog doma u Berlinu i pooštriti kontrolu ulaska za ruske državljane.

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Istočni ekonomski forum održava se u Vladivostoku od 1. do 4. septembra.

(Srna)

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Tagovi :

Rusija

Moskva

Sergej Lavrov

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