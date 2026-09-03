Roditelji ubili bolesnu kćerku, pa presudili sebi: ''Nije mogla da se pomiri sa tim, često bi plakala''

Vijest o smrti Luke Abaskijana (42), njegove supruge Valentine i šestogodišnje ćerke Bjanke, čija tijela su u ponedjeljak pronađena u jednom stanu u Rimu do srži je potresla čitav svijet, a nakon što je otkriveno da su se roditelji dogovorili da prekrate muke svojoj teško bolesnoj ćerkici, a potom i sebi oduzmu život.

Kraj tijela ležao je i njihov mrtav pas Teo, kojeg je porodica obožavala, a u stanu je pronađeno i desetak pisama, sva upućena članovima porodice, sa objašnjenjima postupka i testamentarnim odredbama.

Hronika Pucnjava u Sarajevu: Teško ranjen muškarac (23), napadač u bjekstvu

"Izvinite, ali više ne možemo", bila je poruka koja proizlazi iz tih pisama.

Prijateljica porodice, koja takođe ima ćerku sa invaliditetom, i dalje ne može da se oporavi od šoka. Ističe da je Valentinu, Luku i malu Bjanku upoznala u inostranstvu dok su oni, baš kao i ona, tragali za lijekom za svoje ćerke. Felicijana ne može da vjeruje da njene prijateljice Valentine i cijele njene porodice više nema.

Kako kaže, posljednji put se čula sa njom u petak, a zatim joj je u subotu poslala poruku, ali nije dobila odgovor.

"Djelovalo mi je čudno jer su i ona i Luka obično odgovarali u roku od nekoliko minuta", priča Felicijana, još uvijek potresena strašnom viješću.

Ističe da je u ponedjeljak poslala još jednu poruku, ali da je "dobila samo jednu kvačicu", dokaz da poruka nije ni isporučena primaocu. Nedugo potom je saznala da su Luka, Valentina i Bjanka pronađeni mrtvi.

"Nisam željela da povjerujem u to, ali čim sam vidjela fotografije kuće, sve sam shvatila", kaže Felicijana koji ne može da objasni kako je do ovoga moglo da dođe i pita se da li je mogla da uradi nešto više.

"Ne možemo da vjerujemo i osjećamo se nemoćno pred ovako velikom tragedijom, pitam se da li je postojao neki znak koji nisam vidjela ili prepoznala", kaže Valentinina prijateljica.

Društvo Srpska bogatija za 28 beba, evo gdje je bilo najradosnije

Otac, majka i dijete umrli u nekoliko minuta

Dok je Felicijana iz Madrida uzalud pokušavala da stupi u kontakt sa svojom prijateljicom, vatrogasci su ulazili u kuću Valentine i Luke u naselju Pjetralata, gdje će pronaći tijela oca, majke, ćerke i psa.

Tijela su pronašli na bračnom krevetu, svi ubijeni hicima iz vatrenog oružja. Vjeruje se da je ubistvo i samoubistvo izvršeno "glokom" koji je pronađen u kući i koji je uredno bio registrovan na Luku.

Do danas je najvjerovatnija, i čini se gotovo izvjesna, pretpostavka da je riječ o ubistvu i samoubistvu. Ovoj pretpostavci u prilog idu brojna pisma pronađena u kući. U njima su bile napisane njihove posljednje želje i uputstva upućena rodbini i prijateljima.

Felicijana i njen suprug upoznali su Valentinu i Luku najprije preko društvenih mreža, a potom uživo na drugom kraju svijeta, tačnije u Meksiku. Oba para su, naime, putovala u Meksiko zbog eksperimentalnih terapija koje nisu priznate u Italiji. Prije oko godinu dana počeli su intenzivno da se druže, iako je jedan par živio u Rimu, a drugi u Napulju. Međusobno su davali snagu jedni drugima i razmjenjivali savjete i nadu kako bi zajedno prebrodili najteže dane.

"Niko ne smije da se osjeća sam kada u porodici postoji invaliditet", napisala je Felicijana u dugoj objavi na društvenim mrežama posvećenoj svojim prijateljima kojih više nema. Masimilijano Umberti, predsjednik opštine Rima, naveo je u saopštenju da je porodica bila pod nadzorom lokalne socijalne službe: "Dobri ljudi, koji su se godinama borili. Majka se nikada nije pomirila sa situacijom. Još ne znamo kako je do svega došlo, ali želim da naglasim da nije riječ o situaciji marginalizacije i da, uprkos tome što smo ih mi, kao uprava, imali u evidenciji, uprkos tome što su dobijali i finansijsku pomoć, to nije bilo dovoljno."

Srbija Životinje na ivici smrti zbog suše: Mještani ne pamte ovakve nepogode

"Možda je upravo u tome problem. Nije bilo dovoljno jer je ta porodica morala da prolazi kroz duboku patnju da bi došla do toga da učini nešto ovako. Naime, često u ovakvim slučajevima, iako porodica djeluje dobro uključena u društvenu mrežu podrške, unutar četiri zida ipak postoji stalna frustracija i osjećaj usamljenosti. Ono što mi tražimo jeste stalna podrška institucija, socijalnih službi, psihologa, jer se ovakva situacija ipak mora držati pod kontrolom", objašnjava Felicijana - i nijedan znak ne smije da se potcijeni, jer je zaista dovoljan samo jedan trenutak i sve može da se sruši."

"Valentina je često plakala"

I nešto se srušilo u porodici Luke i Valentine. Njihov život bio je u potpunosti posvećen maloj Bjanki i pokušavali su sve kako bi poboljšali njeno zdravstveno stanje.

"Kada bismo razgovarale telefonom, Valentina bi često briznula u plač, nije mogla da se pomiri sa tim i nije uspijevala da prihvati ono što se dogodilo njenoj ćerki. Nemoguće je pomiriti se sa tim, pogotovo zato što joj nikada nije zaista objašnjeno šta se dogodilo tokom porođaja, što je dovelo do ovog teškog invaliditeta", rekla je prijateljica.

Društvo Suši i vrućinama se stavlja tačka: Pogledajte kakav nas preokret čeka u Srpskoj

Podsjetimo, prema ranijem pisanju italijanskih medija, mala Bjanka bila je prijevremeno rođena, a nakon porođaja došlo je do brojnih komplikacija. Nije naznačeno kakve probleme je dijete tačno imalo.

(Telegraf.rs)