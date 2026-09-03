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Tokom pretresa pronađeno 900 grama droge: Uhapšena jedna osoba

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03.09.2026 08:47

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Foto: ATV

Sarajevska policija pronašla je tokom pretresa na području opštine Centar oko 900 grama različite droge, te uhapsila lice iz Sarajeva čiji su inicijali F.B. /29/, saopšteno je iz MUP-a KS.

U akciji kodnog naziva "Gorica" pronađeno je oko 900 grama kokaina, spida, ekstazija i marihuane, te drugi predmeti od interesa za istragu.

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Akcija je realizovana pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo, a osumnjičeni za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge je na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS.

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Sarajevo

MUP Kanton Sarajevo

hapšenje

Droga

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