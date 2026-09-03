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Prava oaza mira za mizerne pare: Kuća i imanje kod banje za 55.000 evra

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03.09.2026 09:31

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klkuč, nekretnina, vrata
Foto: Pixabay

Ljubiteljima salaša koji su u potrazi za zemljištem na kome bi se mogli skućiti i započeti novi život, pruža se odlična prilika u Hajdukovu kod Subotice.

Name, u tom mjestu na prodaju je ponuđena kuća, odnosno salaš od 120 metara kvadratnih, na parceli od čak 3,5 jutara zemlje po cijeni od 55.000 evra.

Kvalitetna zemlja i veliki prostor

"Zemlja je kvalitetna, crna-pjeskovita dobra zemlja. Oaza mira. Idealna lokacija za one koji žele miran život, ili žele da se bave plastenicima ili konjima. Kuća je građena 1990-ih od siporeks blokova. Ima tri spavaće sobe, dnevnu sobu, kupatilo, špajz i predsoblje ukupno 120 metara kvadratnih", piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaspora.online.

U oglasu se takođe navodi da kuća posjeduje centralno grijanje te da su imanje i svi objekti na njemu uredno uknjiženi, prenosi Kurir.

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