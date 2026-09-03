Uhvaćen lopov koji je iz vikendice ukrao torbicu sa čak 3.300 KM

Autor:ATV redakcija
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Policija Istočnog Novog Sarajeva dostaviće Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo izvještaj protiv lica S.M. zbog osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Krađa".
Na naime, Policijskoj stanici je 2. septembra 2026. godine prijavljeno da je navedeno lice izdneti upadalo u privatnu vikend kuću na području Istočnog Sarajeva.
Tokom ove drzike krađe, S.M. je iz objekta otuđio torbicu u kojoj se nalazio novac u iznosu od čak 3.300 KM.
Policija je brzom reakcijom rasvijetlila ovaj slučaj, a protiv osumnjičenog slijedi izvještaj nadležnom tužilaštvu.
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