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Putin: Postoje šanse za mir - Rusija i Ukrajina moraju same da se dogovore

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03.09.2026 10:36

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује састанку са министром индустрије и трговине Антоном Алихановим у Кремљу у Москви, сриједа, 26. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Ruski predsjednik Vladimir Putin obratio se na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku. Tom prilikom, on je najavio cjelogodišnju plovidbu Transarktičkim koridorom, pokretanje nove naftne rute, ali i izgradnju data centara, kvantnih komunikacionih mreža i malih nuklearnih elektrana.

Na plenarnoj sjednici, pored ruskog predsjednika učestvovuju i potpredsjednik Državnog savjeta Kine Ding Sjuesjang, predsjednik Indonezije Prabovo Subijanto, premijer Mongolije Nam-Osorin Učral i prvi potpredsjednik Mjanmara U Njo So.

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Vladimir Putin nazvao je zaplenu civilnih brodova i napade na njih, kao i prijetnje napadima na civilne avione, manifestacijom državnog terorizma.

- Kada je riječ o zapleni civilnih brodova i napadima na civilne trgovačke brodove, a sada smo čuli i za prijetnje napadima na civilne avione - to je, naravno, manifestacija državnog terorizma. To nesumnjivo otežava mogućnost održavanja bilateralnih mirovnih pregovora - rekao je Putin na Istočnom ekonomskom forumu.

On je dodao da oni koji o tome ćute i ne reaguju, "prije svega zapadni saveznici Ukrajine", prema njegovim riječima, "postaju saučesnici u međunarodnom terorizmu".

Šanse na mir u Ukrajini - postoje

Prije svega, Moskva i Kijev treba međusobno da postignu dogovor, ali je Rusija zahvalna svima koji mogu da doprinesu tom procesu, izjavio je Vladimir Putin.

- Šanse postoje - istakao je on.

Prema Putinovim riječima, pretenzije kijevskog režima na međunarodni terorizam otežavaju taj proces, dok njegovi zapadni partneri prećutkuju takve izjave.

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Rusija je spremna za obnavljanje kontakata sa Sjedinjenim Američkim Državama u svim oblastima saradnje, ali to ne zavisi samo od Moskve, rekao je Putin.

On je izrazio nadu da je i američko rukovodstvo spremno da preduzme korake u tom pravcu, na šta, kako je naveo, ukazuju i nedavni kontakti između specijalnih službi dvije zemlje.

Putin je ukazao i na to da se u sali nalazi predstavnik SAD - Stiven Sigal.

(sputniknews.com)

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Vladimir Putin

Rusija

Ukrajina

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