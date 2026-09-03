Djevojke tvrde da ih tajno snimali u toku intimnih odnosa: Sada dijele njihove fotografije i snimke

Niz anonimnih ispovijesti djevojaka iz Novog Pazara izazvao je veliku pažnju nakon što su u javnost iznijeti navodi o tajnom snimanju intimnih trenutaka, dijeljenju privatnih fotografija, prijetnjama i pritiscima unutar partnerskih odnosa.

Svjedočenja su prikupljena kroz anketu podkasta Mahala, a pojedine učesnice tvrde da su njihovi privatni sadržaji bez dozvole završavali kod drugih ljudi ili na društvenim mrežama. U jednom od odgovora pominje se i navodni slučaj djevojke koju partner godinama drži u vezi pretnjom da će objaviti njihove intimne snimke.

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Riječ je, međutim, o anonimnim svjedočenjima i navodi pojedinačnih učesnica nisu nezavisno potvrđeni.

Snimio me je bez mog znanja

Jedna od ispitanica tvrdi da ju je partner krišom snimao tokom intimnih trenutaka kako bi kasnije imao sredstvo pritiska ukoliko odluči da prekine vezu.

Druga učesnica opisala je slučaj svoje prijateljice koja, prema njenim riječima, već godinama ne uspijeva da izađe iz veze jer joj partner navodno prijeti intimnim snimcima.

Posebno je uznemirujuće svjedočenje žene koja tvrdi da je još tokom školovanja privatnu fotografiju poslala tadašnjem momku, vjerujući da će ostati između njih. Prema njenim navodima, fotografija je proslijeđena drugoj učenici, a zatim završila i na Fejsbuku.

Još jedna ispitanica tvrdi da je muškarac tokom video-poziva napravio snimak ekrana bez njenog pristanka i kasnije ga pokazivao drugim ljudima. Navela je da je zbog svega što je uslijedilo prošla kroz veoma težak period.

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Pominju se i maloljetnice, ali i fotografija napravljena pomoću AI

Među anonimnim odgovorima pojavila se i tvrdnja o fotografiji koja je predstavljana kao intimna fotografija jedne djevojke, iako je, prema svjedočenju učesnice ankete, naknadno utvrđeno da je sadržaj bio napravljen uz pomoć vještačke inteligencije.

U istom nizu svjedočenja pominju se i navodni slučajevi dijeljenja intimnog sadržaja maloljetnice, kao i pokazivanja snimaka djevojke iz škole drugim učenicima uz podsmijeh i ponižavanje.

Važeći Krivični zakonik Srbije propisuje da neovlašćeno pravljenje fotografskog, video ili drugog snimka kojim se osjetno zadire u nečiji privatni život može biti kažnjeno novčanom kaznom ili zatvorom do godinu dana. Za objavljivanje ili prikazivanje fotografije, filma ili drugog sadržaja ličnog karaktera bez pristanka osobe, kada se time osjetno zadire u njen privatni život, član 145 predviđa novčanu kaznu ili zatvor do dvije godine.

Kada su u pitanju maloljetnici, zakon sadrži i posebne, znatno strože odredbe. Ako materijal ispunjava zakonsku definiciju pornografskog sadržaja nastalog iskorišćavanjem maloljetnog lica, njegovo pribavljanje, posjedovanje, prodavanje, prikazivanje ili elektronsko činjenje dostupnim može biti kažnjeno zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

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Jedna djevojka tvrdi da je slučaj prijavila policiji

Posebnu pažnju izaziva anonimno svjedočenje žene koja tvrdi da je bez dozvole snimljena, nakon čega se snimak proširio među drugim ljudima. Ona navodi da ju je poslije toga dio prijatelja odbacio, a tvrdi i da je otišla u policiju kako bi prijavila ono što joj se dogodilo. Prema njenom iskazu, osoba sa kojom je razgovarala navodno ju je obeshrabrivala od daljeg postupka.

Ista učesnica tvrdi da je potom izgubila podršku i u jednom udruženju čiji je bila član.

Ovi navodi za sada predstavljaju isključivo njeno anonimno svjedočenje i nema javno dostupne nezavisne potvrde o načinu na koji su nadležni eventualno postupali.

Komentari izazvali novu buru

Objavljivanje ispovijesti nije otvorilo samo pitanje odgovornosti onih koji bez pristanka snimaju ili prosljeđuju privatni sadržaj. Uslijedila je i žestoka rasprava o odnosu društva prema osobama čija je privatnost povređena.

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Dok je dio korisnika društvenih mreža stao u zaštitu djevojaka, pojavili su se i komentari kojima se odgovornost prebacuje upravo na njih, pa čak i poruke kojima se opravdava dijeljenje intimnog sadržaja.

Takve reakcije izazvale su protivljenje drugih korisnika koji su podsjetili da se u pojedinim ispovijestima upravo tvrdi da su djevojke snimane bez njihovog znanja i pristanka.

Posebno su upozorili na činjenicu da se u anonimnim svjedočenjima pominju i maloljetne osobe.

Podkast Mahala najavio je da će nastaviti da otvara prostor za ovakve priče. Za sada nisu poznati identiteti osoba koje su poslale anonimna svjedočenja, niti je javno potvrđeno da li će povodom pojedinih navoda biti pokrenuti postupci pred nadležnim organima.

(Telegraf.rs)