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"Uvek neko divljanje i bahaćenje, za njega je tamnica": Progovorile komšije o porodičnom zločinu kod Šida

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02.09.2026 19:00

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"Увек неко дивљање и бахаћење, за њега је тамница": Проговориле комшије о породичном злочину код Шида
Foto: Društvene mreže

Mještani sela kod Šida u kom je sin pretukao pa zapalio oca šokirani nezapamćenim zločinom. O osumnjičenom nemaju lijepe riječi, tvrde da je oduvijek bio problematičan.

U selu Višnjićevo kod Šida je muškarac J.Đ. (43) pretukao pa zapalio svog oca S.Đ. (64) benzinom tokom noći petka na subotu 29. avgusta nakon svađe zbog glasne muzike. Osumnjičenom J.Đ. je određen pritvor do 30 dana zbog sumnje da je počinio krivično djelo Nasilje u porodici sa smrtnim ishodom, a meštani Višnjićeva su u razgovoru za "Kurir"

On je svog oca pretukao nakon čega ga je polio benzinom i zapalio. Muškarac je podlegao povredama na putu do bolnice.

"Dugo godina smo se družili. To je bio jedan fin i miran čovjek.

Ni mrava ne bi zgazio. Nikad se ni sa kim nije svađao, uvek je izbjegavao konflikte, i nikad mi se nije žalio na sina.

A njegov sin... Kabadahija, ništa drugo nisam očekivao od njega, nego da digne ruku na oca.

Čitav život je bio takav. Uvijek neki incidenti i bahaćenje.

Jedan komšija mi je pričao da mu je prije nekih pet godina pretukao sina, i to isto svirepo kao S. Uopšte me nije iznenadilo da je ovo sve napravio, takvog sam ga i znao.

Još je i pobjegao na željezničku stanicu, kao da mu nije krivo uopšte. Mislio je da će se sakriti i nastaviti život.

Viđao sam ga često kako dolazi kod sestre. Pa ni to ne može normalno da prođe... uvijek škripa guma, neko divljanje... Ma za njega je tamnica.

Žao mi je jadnog S, da ovako skonča. Kažu da je to veče pravio galamu sa drugarima, a da je krenuo da tuče oca, kada ga je on pitao da utiša muziku.

Pa što ga ti drugari nisu spriječili da to počini? Pa kako je mogao to da izvede pred njima.

Ako su ostali tu tokom zločina, onda su i oni saučesnici. Za J. sam čuo da je imao neka krivična djela i da je bio u zatvoru, ali ne znam zbog čega", kažu šokirani mještani.

Da podsjetimo, tokom noći petka na subotu 29. avgusta je muškarac J.Đ. (43) pretukao i zapalio svog oca S.Đ. (64) nakon svađe. Prvo je napao svog oca nakon čega ga je polio benzinom i zapalio.

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Ubistvo

sin ubio oca

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