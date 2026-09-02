Direktor banjalučke škole: Radi se o podvali od strane gradonačelnika, nije imao saglasnost

Uvođenje uniformi nije obavezno i nije po zakonu jer Ministarstvo, koje je jedino nadležno po tom pitanju, nije dalo saglasnost. Tako da se i informacija da je razred u Osnovnoj školi „Borisav Stanković“ uveo uniforme, ispostavila kao netačna.

Direktor škole istakao je za ATV da nije dozvolio uniforme u školama i da se radi o prevari gradonačelnika. Gradonačelniku je, kaže, naglasio da je zabranjeno slikanje sa učenicima, pa je gradonačelnik, čim je direktor otišao, imao fotografisanje sa učenicima u uniformi.

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„Ovdje se radi o jednoj tipičnoj podvali od strane gradonačelnika Banjaluke i njegovih saradnika. Gradonačelnik se, bez mog prethodnog znanja i saglasnosti kao direktora škole, fotografisao sa učenicima jednog odjeljenja učenika naše škole. Prema informacijama sa kojima raspolažem, do fotografisanja je došlo u dogovoru sa pojedinim roditeljima iz Savjeta roditelja. S obzirom na to da uprava škole nije bila upoznata sa organizovanjem navedene aktivnosti, niti je za nju dala saglasnost, smatram da je riječ o neovlaštenom fotografisanju djece u prostoru i okolnostima koje su povezane sa radom škole. Naravno da ćemo preduzeti sve korake s ciljem da se ovo više nikad ne ponovi, ne samo u našoj školi, već ni u jednoj školi u Banjaluci ili Srpskoj“, rekao je direktor Osnovne škole „Borisav Stanković“, Miladin Savić.

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Gradonačelnik u ovome ne vidi problem, ali bi da ide u reformu školskog sistema. Iako se direktor škole, Miladin Savić, sam javio našoj redakciji želeći da da izjavu, gradonačelnik kaže da je izjavu dao pod pritiskom.

„Direktor to uopšte nije rekao. On je to morao napisati. Ja ga mnogo poštujem i ja to razumijem. Taj čovjek je to vama, ATV-u, dao ponuđeno ispred političke strane jer je je on to morao napisati. Taj čovjek strašno poštuje Draška Stanivukovića i on je apsolutno za tu ideju, kao i svi učitelji i nastavnici. Ali mobing i pritisak koji je ušao u škole, upravo radi ovo. Vi ste saučesnici u svemu tome.

"Ko će zabraniti djeci da ovo obuku? Ne može niko. Je li može učiteljica zabraniti? Ne može. Može li direktor? Ne može. Može li neko zabraniti roditeljima da slikaju svoju djecu? Ne može. Ništa mi nismo zloupotrijebili“, poručio je gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

Miladin Savić je ove navode demantovao odmah po završetku gradonačelnikove konferencije za medije.

„To je sve laž što je rekao gradonačelnik. Da li je istina da ste bili pod pritiskom Ministarstva? Ne, nije, nisam ni pod kakvim pritiskom“, rekao je direktor Savić.

Gradska uprava uputila je poziv Savjetu roditelja povodom uniformi čime je zaobišla instituciju koja je odgovora za to pitanje. Ministarstvo prosvjete i kulture nije dalo saglasnost za realizaciju ovog projekta, a ovaj slučaj smatra nedopustivim.

„U ovom slučaju su zaista zaobiđene sve institucije. Gradska uprava ne može uvoditi uniforme u osnovne škole. Postoje jasne procedure i institucije koje to treba da rade. Podrška vaspitanju – svakako da. Saradnja sa lokalnom zajednicom – da. Ali zaobilaženje institucija je apsolutno nedopustivo“, rekla je pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje, Nataša Cvijanović.

Gradonačelnik tvrdi da su roditelji oduševljeni idejom o uniformama u školama, ali mi na takvog roditelja nismo naišli. Roditelji iz Osnovne škole „Borisav Stanković“ ističu da nisu saglasni sa ovim projektom i da neće podržati ništa što nije urađeno po proceduri i zakonu.

„Mislim da ovaj način, gdje se uvodi samo za određene škole i razrede, nije dobar, jer nije ispoštovana procedura i nije dobijena saglasnost. Takođe, školu dovodimo u negativan kontekst kroz medije. Naše nastavnike, učenike, roditelje, cijelo naselje... Samo zato što nije ispoštovana saglasnost za ono što se radi“, rekao je Igor Todorović, roditelj.

Zakon i institucije neće omesti planove Draška Stanivukovića. Ako ministar ne da saglasnost, kaže, on će uraditi po svom.

„Pozivam ministarstvo prosvjete i kulture da da saglasnost direktorima da bar oni roditelji koji žele da mogu nositi uniforme. Ukoliko to ne urade, mi ćemo odgovoriti pozitivno i svim razredima podijeliti uniforme“, poručuje gradonačelnik Banjaluke.

Za školske uniforme, ormariće za telefone i plan zdrave užine, grad je izdvojio pola miliona maraka. Novac je uložen u nešto što se ne može implementirati jer je gradonačelnik dao pare, prije nego je dobio saglasnost. U isto vrijeme, za mnogo veće probleme u Banjaluci, nema novca.