Nadležni upozorili vozače u Banjaluci

Načelnik Sektora policije u Policijskoj upravi Banjaluka Momčilo Marić pozvao je danas vozače da poštuju propise, naročito u blizini škola, budući da je školska godina počela i da je veliki broj djece koja možda prvi put samostalno učestvuju u saobraćaju.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske pokrenulo je akciju `Zaštitimo djecu u saobraćaju`, koja se realizuje u tri faze", izjavio je Marić novinarima u Banjaluci.

Marić je rekao da je u prvoj fazi Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske ostvarilo kontakt o kretanju djece sa rukovodstvima škola, lokalnim zajednicama i svim institucijama koje mogu da pomognu realizaciju ove akcije.

On je naveo da će u drugoj fazi policijski službenici održati predavanja učenicima, a u dogovoru sa rukovodstvima škola u trećoj fazi će biti intenzivirano prisustvo školskih policajaca, te organizovane školske saobraćajne patrole, prenosi "Srna".

Direktor Doma zdravlja Banjaluka Nevena Todorović rekla je da ova zdravstvena ustanova pruža punu podršku MUP-u, Auto-moto savezu Srpske i Gradskoj upravi u misiji ukazivanja na značaj ponašanja učesnika u saobraćaju s ciljem zaštite djece školskog uzrasta.

"U ovoj godini je broj naših intervencija zbog saobraćajnog traumatizma porastao za pet odsto. Služba hitne medicinske pomoći je do kraja jula imala 236 intervencija na terenu zbrinjavajući učesnike u saobraćaju", istakla je Todorovićeva i naglasila da je pohvalno to što nije bilo saobraćajnih udesa u blizini škola i posljedica po školsku djecu.

Predstavnik Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Goran Bošnjak istakao je da podaci MUP-a Republike Srpske pokazuju da je četvoro djece lani poginulo na putevima u Srpskoj, dok ih je više od 200 lakše i teže povrijeđeno.

Predstavnik Auto-moto saveza Republike Srpske Jelica Lubura rekla je da će tradicionalna preventivna kampanja trajati do kraja septembra.